Парубий о законе об образовании. Дискуссии спекулятивны

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что дискуссии вокруг закона об образовании, в котором устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств, носят "спекулятивный характер".

"Я убежден, что благодаря работе депутатского корпуса нам удалось найти компромиссные определения в тех положениях, которые до сих пор вызывали дискуссии… Я считаю, что эти дискуссии, которые поднялись вокруг закона об образовании, носят более спекулятивный характер, так как в нашем законе предусматривается защита государственного языка и ни в коей мере не унижаются языки национальных меньшинств и коренных народов", — сказал Парубий в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.

Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.