Реформы испекут. Парубий уже готов, а депутаты?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Старт политического сезона, традиционно совпавший с началом работы Верховной Рады обещает с первых же дней становится интересным. Не успели народные депутаты смыть загар после заморских курортов, как им предлагают тут же с головой погрузиться в работу. Едва спикер ВР Андрей Парубий в понедельник на Согласительном совете заявил о приоритетности принятия реформ, как во вторник одна из них, образовательная, появилась в повестке дня.

Без изменений

Впрочем, несмотря на демонстративную оперативность, народные избранники скептически относятся к способности парламента все-таки разобраться с реформами.

Так, по словам лидера депутатской группы "Видродження" Виктора Бондаря, правительство регулярно рассказывает о тех или иных реформах, но по факту ничего не происходит.

"То, что мы наблюдаем — это не реформы, а псевдореформы. Качественные реформы необходимо подкреплять бюджетно, а их результатом должно стать увеличение доходов населения, облегчение бизнеса, рост национальной экономики, то есть те вещи, которые заметны для населения Украины", — отметил депутат.

Некому принимать

Более того, по мнению Бондаря, сегодня провести заявленные реформы просто некому.

"Большая часть членов правительства уже по несколько раз заявляли, что уходят в отставку. Они написали заявления, но мы так и не увидели голосования в зале по их освобождению. Как могут проводить реформы люди, которые практически ушли из своих кабинетов? Правящая коалиция должна внести предложения по изменению членов правительства и предоставить людей, которые являются профессионалами в каждой отрасли, а также дать ответ, какие ключевые реформы будут сделаны в следующий год, как они будут бюджетно подкреплены и что это даст людям", – резюмировал нардеп.

Голоса ищут…

Сомневается, в том, что заявленные реформы — именно то, что сейчас необходимо украинцам депутат от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма: "Взять, к примеру, предложенный законопроект № 6327, который пытаются навязать обществу как панацею и медицинскую реформу. Никакого отношения к медицинской реформе он не имеет. Речь идет только об изменении системы финансирования в учреждениях здравоохранения, и не более того. Хромает и реформа образования. Уровень образования, которые мы получим после всех этих нововведений приведет к тому, что образованность молодого поколения будет на порядок уступать тому, что было десять лет назад"

По словам депутата вопрос реформирования будет проходить в Раде со скрипом.

"Сейчас активно ищутся голоса, которых пока нет. Многие депутаты готовы голосовать, но им даже не показывают, о каких конкретно изменениях идет речь. Покажите, что будет с нашей медициной, образованием, пенсиями через несколько лет", — возмущается политик.

…и найдут

Тем не менее коллега депутата по фракции, Николай Скорик убежден, что если власти понадобится, она продавит в парламенте любые решения. По его словам, вероятнее всего, все из озвученных спикером ВР будут приняты.

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"По настроениям в зале есть ощущения, что власть сумеет найти необходимые голоса. Уверен, что то, чего пока не хватает вполне легко можно будет собрать за счет депутатов из фракций, не входящих в коалицию. Дело в том, что у нынешней Верховной Рады всегда хватает голосов на то, что направлено против людей.