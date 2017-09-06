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    Реформы испекут. Парубий уже готов, а депутаты?

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (32)

    (обновлено: )17111
    Большинство нардепов уверены — даже если в парламенте не найдется голосов за принятие той или иной реформы, власть все равно продавит все необходимые изменения.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Старт политического сезона, традиционно совпавший с началом работы Верховной Рады обещает с первых же дней становится интересным. Не успели народные депутаты смыть загар после заморских курортов, как им предлагают тут же с головой погрузиться в работу. Едва спикер ВР Андрей Парубий в понедельник на Согласительном совете заявил о приоритетности принятия реформ, как во вторник одна из них, образовательная, появилась в повестке дня.

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    Без изменений

    Впрочем, несмотря на демонстративную оперативность, народные избранники скептически относятся к способности парламента все-таки разобраться с реформами.

    Так, по словам лидера депутатской группы "Видродження" Виктора Бондаря, правительство регулярно рассказывает о тех или иных реформах, но по факту ничего не происходит.

    "То, что мы наблюдаем — это не реформы, а псевдореформы. Качественные реформы необходимо подкреплять бюджетно, а их результатом должно стать увеличение доходов населения, облегчение бизнеса, рост национальной экономики, то есть те вещи, которые заметны для населения Украины", — отметил депутат. 

    Некому принимать

    Более того, по мнению Бондаря, сегодня провести заявленные реформы просто некому.

    "Большая часть членов правительства уже по несколько раз заявляли, что уходят в отставку. Они написали заявления, но мы так и не увидели голосования в зале по их освобождению. Как могут проводить реформы люди, которые практически ушли из своих кабинетов? Правящая коалиция должна внести предложения по изменению членов правительства и предоставить людей, которые являются профессионалами в каждой отрасли, а также дать ответ, какие ключевые реформы будут сделаны в следующий год, как они будут бюджетно подкреплены и что это даст людям", – резюмировал нардеп.

    Верховная Рада Украины
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    Голоса ищут…

    Сомневается, в том, что заявленные реформы — именно то, что сейчас необходимо украинцам депутат от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма: "Взять, к примеру, предложенный законопроект № 6327, который пытаются навязать обществу как панацею и медицинскую реформу. Никакого отношения к медицинской реформе он не имеет. Речь идет только об изменении системы финансирования в учреждениях здравоохранения, и не более того. Хромает и реформа образования. Уровень образования, которые мы получим после всех этих нововведений приведет к тому, что образованность молодого поколения будет на порядок уступать тому, что было десять лет назад"

    По словам депутата вопрос реформирования будет проходить в Раде со скрипом. 

    "Сейчас активно ищутся голоса, которых пока нет. Многие депутаты готовы голосовать, но им даже не показывают, о каких конкретно изменениях идет речь. Покажите, что будет с нашей медициной, образованием, пенсиями через несколько лет", — возмущается политик. 

    …и найдут

    Тем не менее коллега депутата по фракции, Николай Скорик убежден, что если власти понадобится, она продавит в парламенте любые решения. По его словам, вероятнее всего, все из озвученных спикером ВР будут приняты. 

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    "По настроениям в зале есть ощущения, что власть сумеет найти необходимые голоса. Уверен, что то, чего пока не хватает вполне легко можно будет собрать за счет депутатов из фракций, не входящих в коалицию. Дело в том, что у нынешней Верховной Рады всегда хватает голосов на то, что направлено против людей.

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