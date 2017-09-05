Парубий открыл первое заседание новой сессии Рады

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 5 сентября, стартовала новая, седьмая, сессия Верховной Рады Украины. Председатель парламента Андрей Парубий открыл заседание Рады, передает канал "Рада".

Накануне открытия Парубий заявил, что осень должна пройти под знаком реформ.

"Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Парламентариям также предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса. Хотя о разработке документа стало известно еще в середине лета, его текст до сих пор не обнародован. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции" вместо "антитеррористической".