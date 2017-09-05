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    Политика

    Парубий открыл первое заседание новой сессии Рады

    (обновлено: )5303
    Накануне открытия сессии Парубий заявил, что осень должна пройти под знаком реформ: "Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента".
    Открытие Верховной Рады Украины
    Канал Верховной Рады

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 5 сентября, стартовала новая, седьмая, сессия Верховной Рады Украины. Председатель парламента Андрей Парубий открыл заседание Рады, передает канал "Рада".

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Верховная Рада: планы поработать, как в "день сурка"

    Накануне открытия Парубий заявил, что осень должна пройти под знаком реформ.

    "Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

    Парламентариям также предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса. Хотя о разработке документа стало известно еще в середине лета, его текст до сих пор не обнародован. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции" вместо "антитеррористической".

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