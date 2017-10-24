Гройсман уволил главу Госгеокадастра из-за "смотрящих"

Как сообщает "112 Украина", это произошло после жалобы главы Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова, что в регионах есть "смотрящие" из киевского Госгеокадастра.

"Господин Цвях, с данной минуты вы отстранены от исполнения своих обязанностей", — сказал Гройсман, пригрозив ему уголовным делом и тюрьмой, если будет доказана его вина.

Литвинов на заседании, обращаясь к президенту Петру Порошенко, попросил, чтобы киевский Госгеокадастр "убрал своих смотрящих" из регионов.

"Пусть киевский Госгеокадастр, извините за негосударственный язык, заберет своих "смотрящих" у нас по областям и по районам", — сказал он.

В ответ на это Порошенко заявил, что поручает от своего имени и от имени премьер-министра, чтобы "смотрящих" вообще и "смотрящих" Госгеокадастра в частности не было".

Со своей стороны, премьер-министр Владимир Гройсман попросил всех, кто аплодировал просьбе председателя райгосадминистрации, сообщить ему имена "смотрящих" и конкретные факты.

"Завтра я обращусь в Генпрокуратуру, НАБУ с требованием возбудить против вас дело, против всех ваших руководителей районных управлений, расследовать его, и вы будете сидеть, потому что вам никто не давал права. Никто!" — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что "смотрящие" остались в 2014 году.

Смотрите также: Новинский о поддержке РФ и Западом разных сторон конфликта в Донбассе