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    Гройсман уволил главу Госгеокадастра из-за "смотрящих"

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    Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Совета регионального развития отсранил от должности исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    Как сообщает "112 Украина", это произошло после жалобы главы Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова, что в регионах есть "смотрящие" из киевского Госгеокадастра.

    "Господин Цвях, с данной минуты вы отстранены от исполнения своих обязанностей", — сказал Гройсман, пригрозив ему уголовным делом и тюрьмой, если будет доказана его вина.

    Литвинов на заседании, обращаясь к президенту Петру Порошенко, попросил, чтобы киевский Госгеокадастр "убрал своих смотрящих" из регионов.

    "Пусть киевский Госгеокадастр, извините за негосударственный язык, заберет своих "смотрящих" у нас по областям и по районам", — сказал он.

    В ответ на это Порошенко заявил, что поручает от своего имени и от имени премьер-министра, чтобы "смотрящих" вообще и "смотрящих" Госгеокадастра в частности не было".

    Со своей стороны, премьер-министр Владимир Гройсман попросил всех, кто аплодировал просьбе председателя райгосадминистрации, сообщить ему имена "смотрящих" и конкретные факты.

    "Завтра я обращусь в Генпрокуратуру, НАБУ с требованием возбудить против вас дело, против всех ваших руководителей районных управлений, расследовать его, и вы будете сидеть, потому что вам никто не давал права. Никто!" — сказал Гройсман.

    Он подчеркнул, что "смотрящие" остались в 2014 году.

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