наверх
21.10.201702:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман подсчитал, когда сможет уйти на пенсию

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (220)

    (обновлено: )701
    По словам премьер-министра, до пенсии ему остался 21 год, однако, несмотря на то, что ему всего 39 лет, его трудовой стаж составляет 23-24 года.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману до выхода на пенсию остался 21 год, при этом на сегодняшний день его трудовой стаж уже составляет 23 года.

    Читайте также: Лукаш о реформах: жить в Украине дорого, а умереть — еще дороже

    "Мне 39 лет, до пенсии мне остался 21 год. У меня трудовой стаж 23-24 года. Фактически, мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа", — заявил Гройсман в ходе брифинга в Луцке.

    "По большому счету, если мы приплюсуем 21 год, который остался мне до пенсии, и 23 года стажа, то это 44 года трудового стажа, а на данный момент нужно 25", — добавил премьер.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото
    Нардеп: медреформа - это геноцид народа

    Он также отметил, что правительство создало справедливую систему, которая отдаст должное тем, кто работал и честно платил взносы в пенсионный фонд.

    "Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет еще один шаг, который позволит нам повышать пенсии. Сейчас мы сделали шаги, которые уже дали нам возможность поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 млн пенсионеров", — сказал он.

    Напомним, 11 октября вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.

    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

    Читайте также: Или рост тарифов, или деньги — выбирайте! Соцсети об условиях МВФ 

    Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Рудяков: принятая Радой медреформа — это общенациональная беда
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии