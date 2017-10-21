Гройсман подсчитал, когда сможет уйти на пенсию

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману до выхода на пенсию остался 21 год, при этом на сегодняшний день его трудовой стаж уже составляет 23 года.

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"Мне 39 лет, до пенсии мне остался 21 год. У меня трудовой стаж 23-24 года. Фактически, мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа", — заявил Гройсман в ходе брифинга в Луцке.

"По большому счету, если мы приплюсуем 21 год, который остался мне до пенсии, и 23 года стажа, то это 44 года трудового стажа, а на данный момент нужно 25", — добавил премьер.

Он также отметил, что правительство создало справедливую систему, которая отдаст должное тем, кто работал и честно платил взносы в пенсионный фонд.

"Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет еще один шаг, который позволит нам повышать пенсии. Сейчас мы сделали шаги, которые уже дали нам возможность поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 млн пенсионеров", — сказал он.

Напомним, 11 октября вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий". Положения закона относительно повышения пенсий применяются с 1 октября 2017 года.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

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Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.