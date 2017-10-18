Карасев: митингующие или бывшие идиоты, или договорились

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек собрались на митинг возле Верховной Рады, требуя от депутатов провести политическую реформу, а именно — изменить систему выборов в Украине, в частности, перейти к пропорциональной системе с открытыми списками, создать антикоррупционный суд, ограничить депутатскую неприкосновенность.

Акцию в Киеве собрали несколько политсил и общественных движений. В частности, своих сторонников вывели на улицы партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, "Самопомич", "Свобода", "Гражданская позиция", "Альтернатива", "Демальянс", "Национальный корпус". Присоединились к митингующим "Батькивщина", движение "Честно", "Реанимационный пакет реформ", движение "Волна" и другие.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что поддерживает требование митингующих провести политическую реформу и уже внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части депутатской неприкосновенности. Проект закона №7203 зарегистрировали в парламенте.

Также он поддержал требование о создании антикоррупционного суда. Касаемо снятия иммунитета с нардепов, то президент предлагает, чтобы соответствующий закон, в случае принятия, вступил в силу с 1 января 2020 года.

Однако уже вечером лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили призвал людей требовать отставки президента Украины Петра Порошенко.

Куда приведут такие протестные настроения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, що відбувається зараз під ВР?

— Десь на межі фальш-старту і провокації, тому що нічого від цього не буде, влада тільки посилиться, і у влади буде більше можливостей силовими методами наводити порядок в країні, тому що так не робляться мітинги, і для того, щоб, дійсно, був результат, опозиція мала виступити єдиним фронтом, єдиними рядами. А коли діє опозиція розрізнено і, по-друге, ставляться в якості ключових питань так звана велика політична реформа, яка полягає в тому, щоб ліквідувати депутатську недоторканність, антикорупційний суд, президент підтримав цю велику політичну реформу. І що далі?

Саме сьогодні президент вніс до парламенту закон про зняття депутатської недоторканності, який в разі його ухвалення має набути чинності з 1 січня 2020 року. Президент зробив хід конем, намагаючись заспокоїти пристрасті? Чи вдасться це йому?

— Він ще коли виступав у ВР місяць тому говорив про те, що він виступає за скасування депутатської недоторканності з 2020 року, а тепер опозиція вимагає від президента, коли президент це місяць тому говорив. Вони або колишні ідіоти, або вони домовились. У мене тільки така реакція виникає на такі вимоги до президента.

Одразу після свого скандального прориву в Україну на початку вересня Михаїл Саакашвілі анонсував на 17 жовтня всеукраїнську акцію проти чинної влади. Враховуючи, що 13 різноманітних політсил об'єдналися цього дня — робимо висновок, що кампанія на дострокові вибори давно і ретельно готувалася? Чи є шанс опозиціонерам домогтися свого? РИА Новости | Перейти в фотобанк Тренд дня: протесты в Киеве. "Эту революцию назовут козлиной"

— Цей план був слабкий, акція не підготовлена. Дивіться: частина акції виступає за медреформу імені Супрун, а частина, наприклад, як "Батьківщина" виступає проти медичної реформи імені Супрун. Ну що, тільки їх об'єднає скасування депутатської недоторканності? Так президент технічно перекинув це на ВР, нехай депутати цим займаються. Або акція непідготовлена, або тут йде велика гра, або просто Саакашвілі хоче бути одноособовим лідером, і на цьому грають президент і Адміністрація. Тому що для президента важливо, щоб був розбрат між Тимошенко і Саакашвілі, щоб не дати Тимошенко бути одноосібним народним лідером, у якої є електоральний рейтинг, і це в інтересах президента ця нинішня ситуація, тому що якщо Саакашвілі буде народним, вуличним лідером, то він вибиває цей грунт, підтримку вулиці з Юлії Тимошенко. Більше того, Тимошенко не потрібно, вона не зацікавлена в тому, щоб пришвидшувати, прискорювати, просувати події, тому що влада й так пливе до неї в руки, в неї рейтинг, і в 2019 році у неї є шанси вийти в другий тур і перемогти в президентській кампанії. А тепер цей сценарій ламається саме через Саакашвілі, і тут в мене питання: або Саакашвілі це розуміє і так працює, або він цього не розуміє, але сьогодні однозначно для президента не самий гірший день, а міг би бути серйозним днем. Тому буря в стакані води — це більш за все, або багато галасу з нічого.

Є небезпека, коли інтереси сторін зовсім різні, як і шляхи вирішення проблемних питань?

— Зрозуміло, що потрібно, щоб в опозиції був чіткий план, серйозні вимоги, які дійсно таранили, били влучно в дев'ятку, десятку в бік влади. Далі потрібна координація зусиль не така поспіхом і не піар, не розрахунок на те, щоб такий скандал створити, скандальний контекст, а щоб були практичні результати. Скажіть, якщо половина виступає проти медичної реформи, а інша половина опозиції виступає за медичну реформу, то, скажіть мені, є план?

Якщо влада піде назустріч мітингувальникам, то інша частина скаже: це не наші вимоги, ми хочемо ще додатково цього і цього?

— Побачимо, але у президента сьогодні після того, як він подав законопроект, який невідкладний щодо скасування недоторканності і щодо антикорупційних судів, є аргумент для того, щоб ці палатки, які хочуть поставити біля парламенту, знесли. Він каже: що ви хочете? Ви хочете дестабілізації? Ви вимагали? Я вніс до парламенту, це вже справа парламенту, хай він працює. У нього і у влади є сьогодні цілком зрозумілі легальні аргументи для того, щоб цей безлад, безпорядки були зменшені, нейтралізовані і взагалі, щоб цю акцію потихеньку закінчувати, в тому числі, за допомогою силових методів. Побачимо, як Нацполіція організувала сьогодні захист урядового кварталу.

Мустафа Найєм заявив, что мітингувальники залишатимуться біля будівлі парламенту, поки не виконають їх вимоги. Це скільки часу?

— Нехай залишаються. Ви розумієте, ця проблема молодих, не зовсім досвідчених депутатів в тому, що вони не прораховують кроки. Мустафа вже був в авангарді одних подій, і ми бачимо, що не все класно відбувається. Теж плану не було, і сьогодні плану немає. Більше того, це проблема до депутатів, тому що депутати тепер мають можливість і мають зробити те, про що просила вулиця і про що попросив президент — прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, прийняти закон про антикорупційні суди, прийняти медичну реформу. Це вже питання до парламенту, хай Мустафа стоїть біля парламенту і вимагає від своїх колег по ВР прийняття цих законів.

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Комментируя акцию за "Большую политическую реформу", политолог Алексей Якубин отметил, что протесты в Украине возглавить некому, но использовать хотят все, даже Игорь Коломойский продумывает варианты, как за счет протестов выиграть борьбу за возвращение активов Приватбанка.