Во сколько обошлись стране "гастроли" зарубежных реформаторов?

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

В последние несколько лет на многие административные и хозяйственные должности в Украине привлекались экспаты — наемные работники, граждане иных государств. Делалось это под соусом "нам нужны иностранные профессионалы" и "западное образование и практика работы — гарантия некорумпированности".

Как обычно, оказалось, что лозунги не имеют ни малейшего отношения к реальности. Коррупции меньше не стало, наоборот всего за год (с 2015 по 2016) Украина поднялась с седьмого на первое место и стала лидером по уровню коррупции среди 41 страны, упомянутых в исследовании аудиторской компании Ernst & Young.

В это же время, заработные платы "приглашенных специалистов" и отечественных ТОП-менеджеров госкомпаний и учреждений выросли до заоблачных высот. А там, где сложно было обосновать сами размеры зарплат, "догнались" надбавками за "важность, срочность, тяжелые условия и т.д.".

Сколько же получали "гении менеджмента"? Приведу несколько цифр, для понимания того, во что они обходятся нам, как налогоплательщикам и собственникам (пусть и опосредовано, через КМУ) госкорпораций.

РИА Новости Украина Зарплата руководителей госкомпаний

РИА Новости Украина Зарплата руководителей госкомпаний

На этом фоне, зарплата руководителя "Укравтодора" (не вошел в рейтинг, так как работает лишь с октября 2016 года) С.Новака в 13 000 грн выглядит весьма скромной, если бы… не 900% надбавок к ней, что позволило ему получить за первое полугодие 2017 года — 893 800 грн (по 148 966 грн в месяц).

Читайте также: "Укрзализныця" после Бальчуна: разруха продолжается

Какие же достижения в области энергетики, транспортной логистики и доставки корреспонденции показали "специалисты"?

Уверен, каждый смог прочувствовать эти "улучшения" на себе. На данный момент Украина имеет:

— самое высокое соотношение доли оплаты услуг ЖКХ по отношению к средней зарплате в мире (около 40%);

— самые высокие цены не электроэнергию на оптовом рынке среди европейских стран;

— услуги "Укрпочты" с конца марта текущего года выросли почти на 50%;

— в недавно опубликованном рейтинге качества дорог от The World Economic Forum 2017-2018 Украина занимает далеко не почетное 130-е место из 137 (в предыдущем исследовании — 132-е место из 140, так что ничего не изменилось). Качество же железных дорог намного выше — 37-е место из 101, но… это намного хуже, чем в прошлом исследовании за 2015-2016 гг, когда Украины была на 28-ом месте из 108.

Примечательно, но транспортной инфраструктурой у нас "рулили" два "европейца" — поляки Бальчун и Новак. К счастью, от одного, управлявшего "Укрзализницей" в перерыве между отпусками и выходными, проводимыми родной в Польше (Бальчуна — Авт.) мы уже избавились. Второй же, управляющий "Укравтодором", Новак, судя по исследованию журналистов "1+1", полностью повторяющий поведение своего "коллеги-экспата" и проводящего в родном Гданьске около трети своего рабочего времени, не только "успешно" работает, но и, очевидно, пользуется поддержкой министра инфраструктуры. Почему? Да потому что совершенно непонятно, чем именно он занимается уже год на 150 тыс грн в месяц, а вот министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно заявлял, что зарплата главы «Укравтодора» адекватна уровню его ответственности. Какой ответственности, правда, не уточнял.

Напомню, что ни "Укрзалиниця" ни "Укравтодор" за год под руководством экспатов, так и не сподобились написать адекватную стратегию развития. И это не удивительно, поскольку их работа должна быть приурочена к разработанной государственной стратегии развития инфраструктуры страны. Чем, собственно говоря и обязано заниматься министерство, по главе с Омеляном. Но такой стратегии тоже нет. Как нет и социально-экономической стратегии, находящей в ведении МЭРТа и, опосредованно, Минфина.

Так что… экспаты-и-аматоры, кроме вреда для экономики Украины ничего сделать не могут и не смогут. А за их "реформаторскую" деятельность, нам все придется платить и платить…

Читайте также: Акт "купли-продажи" Крыма: аналоги в мировой истории

Относительно объемов платежей, напомню, что:

1. согласно Постановлению КМУ №187 нас ожидает повышение цен на газ почти на 20%;

2. проектом Госбюджета 2018 предусмотрено формирование так называемого Дорожного фонда предполагается в рамках специального фонда в объеме 31 млрд. грн. за счет направления 26,75% поступлений от:

— акцизного налога с ввезенных и произведенных транспортных средств и горючего;

— ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним;

— платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные. Всего же расходы на дорожное хозяйство составят 36,7 млрд. грн., что на 11,5 млрд. грн. больше аналогичных расходов бюджета 2017 года;

3. Министерство экономического развития и торговли Украины в своем консенсус-прогнозе за сентябрь 2017 года, предполагает, что в 2018 году тарифы на электроэнергию, горячую воду и отопление повысятся на 20%;

4. ПАО "Укрзализниця" планирует провести индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки до конца в 2017 года на 15%.

Так что, все интересное еще впереди.