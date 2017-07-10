Мустафа, Рекс и старый "украинский" журнал "Огонек"

Роман Степняк

Я пока не знаю, какую роль отвел себе народный депутат Мустафа Найем в раскладе политических предпочтений на Печерских холмах, но без мистики и конспирологии не обошлось. Представитель фракции "Блока Петра Порошенко", представляя оппозицию самому Петру Порошенко, пришел на встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном с подарком, который, по мнению Мустафы, должен был произвести неизгладимое впечатление на заокеанского гостя.

Mustafa Nayyem / Facebook Мустафа Найем и Рекс Тиллерсон

Саму процедуру поиска подарка Мустафа красочно описал на своей страничке в Facebook. "Накануне обошел все букинистические магазины в поисках какого-то старого украинского издания, но в силу множества по-настоящему удивительных совпадений остановился на этом". Старым украинским изданием, по мнению Мустафы, тринадцатый выпуск журнала "Огонёк", отпечатанный в московском издательстве "Правда" аккурат на день рождения Рекса Тиллерсона — 23 марта 1952 года. На удивление народного депутата, "но именно в этом номере опубликована статья, посвященная художественному наследию украинского поэта Тараса Шевченко". Если у кого-то остались сомнения на предмет старинных украинских изданий, то после этого случая я бы рекомендовал их отставить в сторону.

Mustafa Nayyem / Facebook Тринадцатый выпуск журнала "Огонёк"

Но Мустафа пошел еще дальше. Он нашел в истории российского издания исконные украинские корни, сообщив американским друзьям, что своего расцвета "Огонёк" достиг в поздние 80-е под руководством известного украинского писателя и публициста Виталия Коротича, и именно при нем "Огонек" стал одним из символов гласности и перемен.

Не позабыл Найем вспомнить добрым словом и небезызвестного товарища Сталина в весьма комплементарных тонах. "И самое важное. Именно в марте 1952 года Иосиф Сталин направил США, Франции и Великобритании ноту, в которой предлагал начать объединение тогда еще разделенных ГДР и ФРГ. В обмен СССР требовал для Германии…полного политического и военного нейтралитета. Западные страны ответили Москве спустя три дня после рождения Рекса Тиллерсона — 25 марта 1952 года. Категорическим отказом. Подчеркнув, что Германия сама в праве выбирать, в какие союзы и с кем вступать".

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В этот самый момент мне стало обидно за товарища Сталина. А ведь дело говорил старик, следуя его предложению, Германия, как достойное европейского лидерства цельное государство, могла состоятся эдак на три с лишним десятилетия раньше, чем это случилось при покойном Гельмуте Коле и здравствующим Михаиле Горбачеве. Но я не буду становиться в ряды откровенных сталинистов, пусть эта цитата останется на совести народного депутата. Мустафа ведь всю эту историю рассказал, исходя из глубоких евроатлантических убеждений. Как настоящий политик, сохранивший в своем менталитете, кроме естественной и искренней привязанности к вышиванке и боевому гопаку, восточную недосказанность, он не обошелся без исторических ассоциаций параллелей.

Конечно же, Мустафа не мог не вспомнить знаменитого Конрада Аденауэра, который, выбирая между возможными путями развития Германии выбрал не присоединение к Востоку, не нейтралитет, а присоединение к Западу. В каких условиях Аденауэр делал этот вывод, мы с Мустафой, как неисправимые историки, знаем, да и господин Тиллерсон, наверняка, догадывается, но не время раскрывать все карты и посвящать в детали "плана Маршалла" всех желающих, пусть читатели думают, что у Аденауэра был какой-то выбор!

Для нас с Мустафой главное в этом смысле – ассоциация! Ну скажите, чем нынешняя Украина – не Германия 52-го года? Конечно, война еще не закончилась, много всякой символики, запрещенной в цивилизованной Германии пока еще на "азовских" и прочих "айдаровских" штандартах, время от времени страну потрясают факельные шествия, а отдельные политики, типа нардепа Юрия Березы намекают о "ночи длинных ножей", — но это временно и несущественно. Ради пути, который предстоит выбрать Украине, на такие мелочи можно и не обращать внимание!

Короче: подальше от России, никакого нейтралитета и курс на вступление в НАТО. Или как пишет Мустафа, "не секрет, что в эти дни все еще идут попытки заставить Украину принять т.н. политику нейтралитета и отказаться даже от планов о вступлении в НАТО. Очевидно, все эти попытки так или иначе продиктованы и вдохновляются из Москвы. Так вот, я очень надеюсь, что ответ западного мира будет таким же, как и 75 лет назад в случае с Германией — Украина сама в состоянии сделать выбор своих союзников".

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Конечно, обо всем этом можно было сказать Тиллерсону напрямую, человек он понятливый, но как в глазах американского гостя тогда выглядел бы Мустафа Найем как лидер отечественной оппозиции? Ведь все это в не менее красочных образах донес до гостя сам президент, и все, кому он в этот день сумел пожать политически натруженную руку.

Найем выразил уверенность, что "Рекс Тиллерсон, хорошо помнит советские реалии и дух тех времен". Я думаю, что гостю подсказали, кто такой новоиспеченный оппозиционер на самом деле. Неспроста Мустафа своим постом прежде всего поделился с Георгом Кентом. Кто не знает, это заместитель главы дипломатической миссии США в Киеве и координатор взаимоотношений со всяческими неформальными организациями. Говорят, от него много зависит в распределении всяческих поощрений среди лидеров общественного мнения и прочих представителей демократической общественности. Ну вы понимаете о чем я — как бы там не было, а за ветром перемен следует следить.

Да, если в следующий раз Мустафа Найем решит преподнести Рексу Тиллерсону еще один неожиданный подарок, я бы выбрал газету "Правда", датированную 23 марта 1952 года. Скажу вам честно, не менее украинское издание, чем "Огонек". Там еще занимательная заметка про Крым напечатана.