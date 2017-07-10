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    Мустафа, Рекс и старый "украинский" журнал "Огонек"

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (71)

    (обновлено: )10210
    Нардеп Найем выразил уверенность, что "Рекс Тиллерсон, хорошо помнит советские реалии и дух тех времен". Я думаю, что гостю подсказали, кто такой новоиспеченный оппозиционер на самом деле.
    Встреча с Рексом Тиллерсоном
    Mustafa Nayyem / Facebook

    Роман Степняк 

    Я пока не знаю, какую роль отвел себе народный депутат Мустафа Найем в раскладе политических предпочтений на Печерских холмах, но без мистики и конспирологии не обошлось. Представитель фракции "Блока Петра Порошенко", представляя оппозицию самому Петру Порошенко, пришел на встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном с подарком, который, по мнению Мустафы, должен был произвести неизгладимое впечатление на заокеанского гостя.

    Mustafa Nayyem / Facebook
    Мустафа Найем и Рекс Тиллерсон

    Саму процедуру поиска подарка Мустафа красочно описал на своей страничке в Facebook. "Накануне обошел все букинистические магазины в поисках какого-то старого украинского издания, но в силу множества по-настоящему удивительных совпадений остановился на этом". Старым украинским изданием, по мнению Мустафы, тринадцатый выпуск журнала "Огонёк", отпечатанный в московском издательстве "Правда" аккурат на день рождения Рекса Тиллерсона — 23 марта 1952 года. На удивление народного депутата, "но именно в этом номере опубликована статья, посвященная художественному наследию украинского поэта Тараса Шевченко". Если у кого-то остались сомнения на предмет старинных украинских изданий, то после этого случая я бы рекомендовал их отставить в сторону.

    Mustafa Nayyem / Facebook
    Тринадцатый выпуск журнала "Огонёк"

    Но Мустафа пошел еще дальше. Он нашел в истории российского издания исконные украинские корни, сообщив американским друзьям, что своего расцвета "Огонёк" достиг в поздние 80-е под руководством известного украинского писателя и публициста Виталия Коротича, и именно при нем "Огонек" стал одним из символов гласности и перемен.

    Не позабыл Найем вспомнить добрым словом и небезызвестного товарища Сталина в весьма комплементарных тонах. "И самое важное. Именно в марте 1952 года Иосиф Сталин направил США, Франции и Великобритании ноту, в которой предлагал начать объединение тогда еще разделенных ГДР и ФРГ. В обмен СССР требовал для Германии…полного политического и военного нейтралитета. Западные страны ответили Москве спустя три дня после рождения Рекса Тиллерсона — 25 марта 1952 года. Категорическим отказом. Подчеркнув, что Германия сама в праве выбирать, в какие союзы и с кем вступать".

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    В этот самый момент мне стало обидно за товарища Сталина. А ведь дело говорил старик, следуя его предложению, Германия, как достойное европейского лидерства цельное государство, могла состоятся эдак на три с лишним десятилетия раньше, чем это случилось при покойном Гельмуте Коле и здравствующим Михаиле Горбачеве. Но я не буду становиться в ряды откровенных сталинистов, пусть эта цитата останется на совести народного депутата. Мустафа ведь всю эту историю рассказал, исходя из глубоких евроатлантических убеждений.  Как настоящий политик, сохранивший в своем менталитете, кроме естественной и искренней привязанности к вышиванке и боевому гопаку, восточную недосказанность, он не обошелся без исторических ассоциаций параллелей.

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    Конечно же, Мустафа не мог не вспомнить знаменитого Конрада Аденауэра, который, выбирая между возможными путями развития Германии выбрал не присоединение к Востоку, не нейтралитет, а присоединение к Западу. В каких условиях Аденауэр делал этот вывод, мы с Мустафой, как неисправимые историки, знаем, да и господин Тиллерсон, наверняка, догадывается, но не время раскрывать все карты и посвящать в детали "плана Маршалла" всех желающих, пусть читатели думают, что у Аденауэра был какой-то выбор!

    Для нас с Мустафой главное в этом смысле – ассоциация! Ну скажите, чем нынешняя Украина – не Германия 52-го года? Конечно, война еще не закончилась, много всякой символики, запрещенной в цивилизованной Германии пока еще на "азовских" и прочих "айдаровских" штандартах, время от времени страну потрясают факельные шествия, а отдельные политики, типа нардепа Юрия Березы намекают о "ночи длинных ножей", — но это временно и несущественно. Ради пути, который предстоит выбрать Украине, на такие мелочи можно и не обращать внимание! 

    Короче: подальше от России, никакого нейтралитета и курс на вступление в НАТО. Или как пишет Мустафа, "не секрет, что в эти дни все еще идут попытки заставить Украину принять т.н. политику нейтралитета и отказаться даже от планов о вступлении в НАТО. Очевидно, все эти попытки так или иначе продиктованы и вдохновляются из Москвы. Так вот, я очень надеюсь, что ответ западного мира будет таким же, как и 75 лет назад в случае с Германией — Украина сама в состоянии сделать выбор своих союзников". 

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    Конечно, обо всем этом можно было сказать Тиллерсону напрямую, человек он понятливый, но как в глазах американского гостя тогда выглядел бы Мустафа Найем как лидер отечественной оппозиции? Ведь все это в не менее красочных образах донес до гостя сам президент, и все, кому он в этот день сумел пожать политически натруженную руку. 

    Найем выразил уверенность, что "Рекс Тиллерсон, хорошо помнит советские реалии и дух тех времен". Я думаю, что гостю подсказали, кто такой новоиспеченный оппозиционер на самом деле. Неспроста Мустафа своим постом прежде всего поделился с Георгом Кентом. Кто не знает, это заместитель главы дипломатической миссии США в Киеве и координатор взаимоотношений со всяческими неформальными организациями. Говорят, от него много зависит в распределении всяческих поощрений среди лидеров общественного мнения и прочих представителей демократической общественности. Ну вы понимаете о чем я — как бы там не было, а за ветром перемен следует следить.

    Да, если в следующий раз Мустафа Найем решит преподнести Рексу Тиллерсону еще один неожиданный подарок, я бы выбрал газету "Правда", датированную 23 марта 1952 года. Скажу вам честно, не менее украинское издание, чем "Огонек". Там еще занимательная заметка про Крым напечатана.

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