Береза готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты

"Цирк имени Советского Союза, который тут сидит, выступает и говорит про какие-то святые вещи для них, при этом машет этой проклятой, проклятой георгиевской ленточкой, которая была учреждена после уничтожения Запорожской Сечи. Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все-таки положить всю это сволочь", — заявил депутат.

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Верховная Рада во вторник приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.