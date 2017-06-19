С "достоинством" наголо

Павел Рудяков, эксперт

День 18 июня отечественные "еврофилы" могут занести в свой актив. В глазах Запада Киев показал себя Европой. В городе состоялся гей-парад. Послу Великобритании Джудит Гофф он понравился. В своем аккаунте в Twitter она сообщила, что, по ее ощущениям, во время марша представителей ЛГТБ-сообщества "царила прекрасная праздничная атмосфера". И, похвалив правоохранителей за надлежащий порядок, добавила: "Солнечный и хорошо организованный "КиевПрайд-2017". Еще один шаг навстречу равенству прав в Украине". Оптимизм посла впечатляет, радует, вселяет. Рождая, впрочем, естественный вопрос о том, когда же Украина сделает другой, куда более важный и нужный шаг "навстречу равенству": обеспечит соблюдение прав не только для узкого круга избранных, а для всех своих граждан? Пока что, если не большинству, то весьма значительной части из них, остается лишь завидовать тем, у кого есть повод наслаждаться правами и равенством. Думая о том, как бы изловчиться так, чтобы реализовать самим себе, своим родным и близким самое-самое главное из всех прав человека — право на жизнь.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в новом докладе своей Мониторинговой миссии по Украине, охватывающем период с февраля по май 2017-го, сделало неприятные для страны и для ее власти выводы, подвергнув ситуацию с соблюдением прав человека резкой критике. Главный вывод из документа напрашивается, как бы, сам собой: меньшинство, в руках которого сила и власть, не думая ни о чем другом, кроме собственных интересов, добивается своих целей любыми средствами, нарушая права остальных в особо крупных размерах и изощренных формах.

В Докладе в очередной раз отмечено отсутствие какого-либо реального прогресса в расследовании уголовных дел, связанных с кровавыми событиями в заключительные дни "Евромайдана" и 2 мая 2014 г. в Одессе. Истина не установлена, виновные в действиях, повлекших за собой смерть ста семидесяти человек, не привлечены к ответственности, не наказаны. Авторы документа склонны полагать, что это происходит неслучайно, что власть сознательно затягивает расследования, целенаправленно тормозит судебное разбирательство. В отношении "дела 2 мая" в Докладе сказано, что "действия (государственных органов — Авт.), предпринимаемые до сих пор выглядят избирательными и свидетельствуют о возможной предвзятости". Отмечена также "странность" ситуации, когда единственный обвиняемый по этому делу "евромайдановец" находится на свободе, в то время как все представители другого лагеря — "куликовцы" — под арестом.

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Хуже всего дела с правами человека обстоят по понятным причинам в зоне конфликта в Донбассе. Там право на жизнь ценится, как нигде, низко. И ставится под сомнение, к сожалению, как нигде в другом месте часто, просто и, как в случае с убийствами в Киеве и в Одессе, совершенно безнаказанно. Если, вчитавшись в Доклад, задуматься над темой глубже, может сложиться впечатление, что соответствующие госструктуры и власть в целом не ставят перед собой задачу пресечения практики нарушения или ограничения одними гражданами прав других. То ли считая это для себя лишним, то ли боясь тех, для кого нарушение прав других стало обычным делом.

Именно присутствие в государственной системе обеспечения прав и свобод человека — не той, что записана на бумаге, а той, что действует в реальной жизни, — "третьего" элемента вносит в функционирование этой системы сумятицу. Именно усилиями этого элемента монополия государства в этой сфере жизни оказалась подорвана и нарушена. Что, собственно, и послужило одним из факторов резкого ухудшения положения дел с правами и свободами в Украине после победы "Евромайдана". Зарезервировав право на права за собой, "революционеры" обрекли всех остальных граждан на бесправие. Никто не успел глазом моргнуть, как такой подход превратился в норму. Теперь же, когда кое-где и в Европе, и в США, и в ООН "заморгали", выяснилось, что ситуация так запущена, что ее возвращение к нормальному состоянию без новых потрясений представляется маловероятной. В первую очередь потому, что ее — ситуацию — не контролирует. Еще совсем немного, и в стране окончательно воцарится полнейшая анархия.

Главные "анархисты" это — "правые". Они участвовали в "Майдане", внеся неоценимый вклад в его победу, особенно, на заключительном этапе. Сегодня они участвуют в конфликте на востоке, тоже внося вклад. За это им позволено жить и действовать без всякого контроля со стороны государства, на свой страх и риск, по собственному усмотрению. Они этим пользуются по полной программе, творя то, что американский политтехнолог Джош Коэн, в свое время занимавшийся в USAID экономическими реформами в странах-республиках бывшего СССР, в недавней статье в "The Washington Post" со всей откровенностью называет "беззаконием и насилием". "Правые" в Украине "не стесняются использовать насилие, чтобы добиваться своих целей, заведомо расходящихся с той толерантной, ориентированной на Запад демократией, которой Киев нарочито стремится стать", — пишет Коэн. Киеву же теперь нужно не только заставить полицию исполнять законы, но и разорвать любые связи между властью и "правыми", то есть выгнать членов соответствующих группировок из правительства. Если этого не будет сделано в самое ближайшее время, то, помимо войны на востоке Украины Киеву придется столкнуться с ещё одной угрозой для своего суверенитета — с мощными "правыми" политическими группами и их боевыми отрядами. "Правые" нападают на инакомыслящих, срывают выставки, концерты, круглые столы, акции протеста, манифестации, демонстрации, общественно-политические акции, празднование Дня Победы, заседания судов. Проблема не в том, что подобные события случаются все чаще и чаще, а в самом факте, что повсеместно нападающие пользуются безнаказанностью. "Киев, — пишет Коэн, — опасается того, что эти группировки могут свергнуть правительство, тем более что попытки уже были, и угрозы такого рода продолжаются".

О том, насколько сложна и запущена в настоящий момент в Украине ситуация с правами человека и их (не)соблюдением, говорит уже хотя бы той факт, что авторы доклада УВКПЧ, о котором шла речь выше, вынуждены уделять внимание такой, давно, казалось бы, преодоленной и забытой форме нарушения прав, как… внесудебные казни и преднамеренные убийства по политическим мотивам. Это в сердце Европы-то! Это в ХХІ веке! В Докладе описаны случаи внесудебных казней и убийств, совершенных, как пишут авторы, "предположительно" представителями ВСУ и добровольческих формирований центрального правительства. От чтения показаний свидетелей и жертв волосы встают дыбом, хочется рыдать горючими слезами. С этим явлением никто не собирается бороться. Из одиннадцати представителей ВСУ, подозреваемых в причастности к преступлениям такого рода, по данным ООН, только пятеро находятся под следствием, одному предъявлено обвинение в убийстве. Двое солдат ВСУ, подозреваемых в убийстве женщин в Луганске в июне 2015 г., несмотря на убедительные доказательства их вины, в феврале этого года были… решением суда оправданы. Действия их командиров не расследовались. Родственники жертв и прокурор подали апелляцию, приговор отменили, дело вернули в суд первой инстанции. Вроде бы, победа справедливости, не так ли? Но гарантий того, что справедливость выиграет не только один бой, но всю битву, все равно нет.

Значительное внимание в Докладе уделено описанию случаев, когда нарушения прав человека проявлялось в виде пыток и жестокого обращения с задержанными. Такого рода действиями, по оценке ООН, грешили обе стороны конфликта, хотя с точки зрения количества зафиксированных случаев большое преимущество на стороне правоохранительных органов Украины. Изощренность и патологическая жестокость, проявленная при этом представителями наших правоохранителей (так!) из различных ведомств потрясает воображение. Многое из их арсенала не увидишь даже в самых жутких фильмах ужасов. В Докладе приведены данные, согласно которым сотрудники СБУ применяют пытки и допускают жестокое обращение с лицами, задержанными в связи с конфликтом в Донбассе, систематически! За отчетный период задокументировано пять случаев, связанных с девятью гражданами, подвергавшимся пыткам в помещениях СБУ в Харькове. Одна из жертв была избита бейсбольной битой и подвергнута имитации утопления. Затем ей поджигали зажигалкой оголенные ягодицы, вследствие чего человек теперь страдает от постоянной хромоты. Другому задержанному надели на голову противогаз, закрыв трубку для вдоха-выдоха, чтобы вызвать удушье. Когда сотрудник СБУ пригрозил сообщить адрес его девушки "Правому сектору", сказав, что "правосеки" сделают с ней все, что захотят, человек согласился "сотрудничать". УВПЧ зафиксировано случаи, когда граждан задерживали "неизвестные" вооруженные люди, подвергали жестокому обращению, передавая спустя несколько дней в правоохранительные органы, где против них возбуждались уголовные дела по обвинению в участии в террористической организации. Есть подозрение, что некоторые инциденты такого рода были собственной инициативой "неизвестных", в то время как в ряде других они действовали по поручению украинских госорганов. УВКПЧ оценивает расследования сообщений о пытках и жестоком обращении, переданных жертвами в полицию, СБУ, суды, как неэффективные. По большинству из них, официальное расследование даже не начиналось.

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Стоит ли в подобной ситуации дополнять права украинского человека еще одним — правом не быть жертвой, или же лучше, не тратя время понапрасну, сразу же начинать бороться за то, чтобы оно не осталось на бумаге, как остальные, — вопрос, скорее, риторический, чем практический. Ни словами, ни благими намерениями, ни усовершенствованием Конституции и законодательства делу не поможешь. "Киев должен начинать действовать", — рекомендует Коэн, адресуя эту рекомендацию, в первую очередь, президенту Петру Порошенко. С ним трудно не согласиться.