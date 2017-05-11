Amnesty International: 9 мая в Украине нарушились права и свободы граждан

Владимир Матвеев, обозреватель

Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время марша по случаю 9 мая. По мнению организации, украинские власти обязаны обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний.

В Киеве 9 мая, в День Победы над гитлеровской Германией, прошло шествие "Бессмертного полка" ("Никто не забыт, ничто не забыто"). Примерно три тысячи человек с портретами своих родственников и близких — участников Великой Отечественной войны прошли от станции метро "Арсенальная" до Парка Славы.

Как передает Foxnews, когда шествие проходило мимо офиса ОУН, "дымовые шашки, яйца и картофель были брошены в демонстрантов из здания". Отмечается, что правоохранители задержали 24 человека, их личности выясняют.

Согласно СМИ, столкновения из-за символики начались еще у станции метро "Арсенальная". "Полиция задержала двух человек из-за георгиевских лент. Когда колонна "Бессмертного полка" начала движение, в нее полетели дымовые шашки и пакеты с краской", — сообщает РИА Новости Украина.

В Днепре произошли потасовки между участниками "Марша победы" и ветеранами АТО. Как и в Киеве, конфликт разгорелся из-за использования в шествии советской атрибутики. В результате часть людей была задержана, сообщает BBC. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, задержаны 15 предполагаемых участников драки.

По данным корреспондентов, подобные потасовки произошли в Одессе, Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве.

"Сегодня (9 мая) в Украине произошли задержания мирных демонстрантов из-за ненасильственного использования советской символики. Мы считаем, что украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан", — говорится на сайте Украинского отделения организации Amnesty International.

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Директор украинского представительства Amnesty International Оксана Покальчук назвала недопустимыми задержание мирных граждан и запрет советской символики.

"Задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие меры не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но, наоборот, сближают с ними нас и нашу страну", — сказала Покальчук, отмечается на сайте организации.

В Amnesty International считают, что "запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, нарушает право на свободу выражения мнения, а задержание участников мирных акций — это шаг к ограничению свободы выражения и мирных собраний со стороны украинских властей".

"Свобода выражения, в том числе, выражения взглядов – это основополагающее право, которое должно признаваться всеми в Украине", считает Покальчук.

Представители международной неправительственной организации требуют скорейшего освобождения задержанных и эффективного и беспрепятственного расследовании случаев применения силы на прошедших 9 мая акциях.

Еще 6 мая глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы "будут пресекать антиукраинские проявления 9 мая", передает ВВС.

Напомним, закон о декоммунизации был принят в Украине в апреле 2015 года. Помимо запрета на использование советской символики документ также содержит предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц.

9 мая в Украине за нарушение правопорядка задержали 49 человек, из них 33 — в Киеве, сообщил советник главы МВД Украины Илья Кива.