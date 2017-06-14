Корнейчук: Порошенко окончательно загоняют в угол

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Во вторник, 13 июня, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что АТО на Донбассе исчерпало себя и необходимо перейти к новому формату защиты страны. По его мнению, военные действия продолжаются уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал Турчинов у себя в Facebook.

РИА Новости Украина Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук видит в происходящем тенденцию. По его мнению, группа ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый) "окончательно убедилась в слабости и фобиях Порошенко, поэтому было принято решение продолжить раскачивать "трон" под президентом".

"Как всегда, идеологом и исполнителем выступил Турчинов. Недавно именно он раскрутил перед Западом доказательства, что за наступлением в Луганской области и обстрелами по всей линии фронта стоит Порошенко. Тем самым — кулуарно срывая Минские соглашения назло Трампу.

А теперь Турчинов приступил к принуждению Порошенко публично саботировать "Минск". А именно — заявил о том, что АТО должно быть прекращено, и подготовлен закон о признании Донбасса оккупированной территорией. С соответствующим использованием армии. Иными словами, речь идет об открытом признании войны и прощании с Донбассом навсегда.

По словам Турчинова, такой закон будет скоро подготовлен СНБО и передан Порошенко.

Таким образом, ТАТС загоняет Порошенко окончательно в угол. Если он поддержит закон об оккупации, то публично сорвет Минские соглашения, "подставив" Трампа и Меркель. И тогда они сделают все, чтобы он не стал президентом в 2019-м.

Если Порошенко не поддержит признание оккупации, то потеряет последний электорат, который от "агента Кремля" перебежит к ТАТС (Батькивщине, Самопомощи, новой партии Турчинова-Авакова).

Впрочем, Порошенко загнал себя в тупик еще в прошлом году. Когда с подачи того же хитрого Турчинова решил, что выиграет выборы благодаря позиции "ястреба"…", - написал Корнейчук.

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