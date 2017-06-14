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    Корнейчук: Порошенко окончательно загоняют в угол

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (542)

    (обновлено: )54411
    Президента Порошенко загоняют в угол: если он поддержит закон об оккупации, "подставит" Трампа и Меркель и фактически лишится шансов на второй срок, а если не поддержит - потеряет последний электорат, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Во вторник, 13 июня, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что АТО на Донбассе исчерпало себя и необходимо перейти к новому формату защиты страны. По его мнению, военные действия продолжаются уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО.

    "Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал Турчинов у себя в Facebook.

    РИА Новости Украина
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук видит в происходящем тенденцию. По его мнению, группа ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый) "окончательно убедилась в слабости и фобиях Порошенко, поэтому было принято решение продолжить раскачивать "трон" под президентом".

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    Министерство обороны Украины
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    "Как всегда, идеологом и исполнителем выступил Турчинов. Недавно именно он раскрутил перед Западом доказательства, что за наступлением в Луганской области и обстрелами по всей линии фронта стоит Порошенко. Тем самым — кулуарно срывая Минские соглашения назло Трампу.

    А теперь Турчинов приступил к принуждению Порошенко публично саботировать "Минск". А именно — заявил о том, что АТО должно быть прекращено, и подготовлен закон о признании Донбасса оккупированной территорией. С соответствующим использованием армии. Иными словами, речь идет об открытом признании войны и прощании с Донбассом навсегда.

    По словам Турчинова, такой закон будет скоро подготовлен СНБО и передан Порошенко.

    Таким образом, ТАТС загоняет Порошенко окончательно в угол. Если он поддержит закон об оккупации, то публично сорвет Минские соглашения, "подставив" Трампа и Меркель. И тогда они сделают все, чтобы он не стал президентом в 2019-м.

    Если Порошенко не поддержит признание оккупации, то потеряет последний электорат, который от "агента Кремля" перебежит к ТАТС (Батькивщине, Самопомощи, новой партии Турчинова-Авакова).

    Впрочем, Порошенко загнал себя в тупик еще в прошлом году. Когда с подачи того же хитрого Турчинова решил, что выиграет выборы благодаря позиции "ястреба"…", - написал Корнейчук.

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