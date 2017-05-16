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    Клуб обозревателей

    Вода как деньги, которые вытекают сквозь пальцы

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (118)

    (обновлено: )4501
    В последнее время складывается впечатление, что Киев стал системно рассматривать воду как некий рычаг давления на неподконтрольные территории. А ведь вода - это вообще-то товар.
    Бетонная дамба перекрыла воду в Крым
    Скриншот с Youtube

    Иннокентий Адясов, политэксперт — для РИА Новости Украина

    В начале мая Украина на 85% сократила подачу с Западной фильтровальной станции на территорию непризнанной ЛНР. В города Стаханов, Кировск и Брянка вода фактически не поступает, а в города Антрацит, Красный луч и Перевальск доходит только 30% от нормы.

    Стационарная бетонная дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
    khoda.gov.ua
    … и высушить. Крым без воды – стратегия возврата территорий

    Формально причиной перекрытия воды называются финансовые проблемы с оплатой поставленных объемов воды со стороны предприятия "Лугансквода" (там наличие какой-либо задолженности опровергают). Но ясно, что эти действия — один из элементов инфраструктурной блокады "народных республик".

    Чуть ранее Украина с помощью дамбы полностью отрезала от днепровской воды Крым.

    Проживет ли Крым без днепровской воды?

    Много сказано и написано о тех причинах, которые подвигли советское руководство в 1954 году передать тогдашнюю Крымскую область из состава РСФСР в УССР.

    Назывались весьма экзотические версии. Но упускается одна из главных причин — полуострову было крайне тяжело развиваться без воды с Украины.

    В 1953 году основная экономическая жизнь на полуострове шла, в основном, на южном берегу, сельское хозяйство было в загоне.

    Численность населения Крымской области на момент ее передачи в состав Украины не достигала и миллиона человек.

    Надо было срочно запускать экономику полуострова, и было принято решение об ускоренном строительстве Южно-Украинского (Каховского) и Северо-Крымского каналов, которые должны были войти в единую союзную ирригационную систему.

    Каховское водохранилище было заполнено днепровской водой в 1956-1958 годах.

    Строительство же первой очереди СКК было начато в 1961 году. В 1963 году вода дошла до Красноперекопска, в 1965 году — до Джанкоя, в 1971 году пришла на Керченский полуостров. Пятого мая 1975 года была запущена насосная станция № 3, подающая воду в Керчь.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Три года ДНР-ЛНР. Людей на очень долго разделила кровь - Золотарев

    Северо-Крымский канал обеспечивал половину всех потребностей Крыма. Как следствие, экономическая жизнь на полуострове резко оживилась (особенно это касалось поливного сельского хозяйства), и к 1991 году его население уже превышало 2 млн человек.

    Но пресной воды все равно не хватало (стоит отметить, что в конец 80-х годов прошлого века начался процесс массового возвращения на полуостров крымских татар). И власти (как союзные, так и УССР) стали искать пути преодоления водного дефицита.

    Среди проектов назывались расширение мощностей СКК, строительство в Крыму опреснительной стации (она должна была работать в одной цепочке с Крымской АЭС).

    Но Союз распался, и этому не суждено было осуществиться.

    Курс на "водную блокаду" полуострова Киев взял фактически сразу после отделения Крыма. Как следствие, поливное сельское хозяйство сейчас практически сошло на нет: объем воды, подаваемой на орошение, сократился с 700 млн кубометров в 2013 году до 17,7 млн кубометров в 2016-м.

    С учетом того, что крымские власти решили резко увеличить туристический поток на полуостров, вопрос стабильного обеспечения пресной водой Крыма выходит на первое место.

    Но бурить новые скважины весьма затратно, к тому же они быстро истощат запасы артезианской воды на полуострове.

    Перебросить необходимое количество воды с Кубани тоже вряд ли получится — Краснодарский край сам испытывает дефицит пресной воды, а с развитием в крае сельского хозяйства и туризма в Сочи проблема будет только усугубляться.

    Вновь звучат предложения о строительстве опреснительной станции в Крыму (даже уже стал готовиться проект).

    Но, во первых, это проект весьма затратный (от 40 млрд рублей и выше), а во вторых, себестоимость одного литра опресненной воды может составить до одного доллара.

    Вернет ли Украина Донбасс и Крым? Ответ Москаля
    Канал 112 Украина на YouTube
    Москаль: Украина не вернет Крым и Донбасс

    Самым выгодным как для Крыма, так и для Киева было бы перейти к торговле водой по рыночным ценам.

    В мировой практике таких прецедентов много.

    Вода как товар

    В мире сейчас идет быстрое формирование рынка пресной воды, причем основными избыточными ресурсами обладают Бразилия и Россия (на севере и на востоке страны).

    В Европе наблюдается хронический дефицит пресной воды, имеющихся водных источников населению явно не хватает.

    Весьма показателен в этом плане пример Кипра — он уже несколько десятилетий закупает пресную воду в Греции (она доставляется танкерами).

    Китай разрабатывает проекты закупки пресной воды на Востоке России (хотя они подвергаются серьезной критике российской общественностью).

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    То есть вода может стать устойчивым каналом для получения Украиной столь нужной ей валюты.

    Строительство дамбы на СКК уже привело к тому, что многие земли юга Херсонской области стали заболачиваться. Планы по выращиванию здесь риса вряд ли спасут (причем надо учесть, что рис — это "тяжелая" сельскохозяйственная культура, после которой земли надолго выходят из оборота).

    Единственное решение — сбрасывать объемы днепровской воды, раньше поступавшей в Крым, в Черное море.

    Учитывая позицию украинских радикалов, вряд ли сейчас возможна прямая торговля водой между Киевом и полуостровом. Но наличие некой международной компании-посредника могло бы стать неким решением…

    Во всяком случае, в торговле антрацитом такой опыт уже есть.

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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