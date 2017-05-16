Вода как деньги, которые вытекают сквозь пальцы

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Иннокентий Адясов, политэксперт — для РИА Новости Украина

В начале мая Украина на 85% сократила подачу с Западной фильтровальной станции на территорию непризнанной ЛНР. В города Стаханов, Кировск и Брянка вода фактически не поступает, а в города Антрацит, Красный луч и Перевальск доходит только 30% от нормы.

Формально причиной перекрытия воды называются финансовые проблемы с оплатой поставленных объемов воды со стороны предприятия "Лугансквода" (там наличие какой-либо задолженности опровергают). Но ясно, что эти действия — один из элементов инфраструктурной блокады "народных республик".

Чуть ранее Украина с помощью дамбы полностью отрезала от днепровской воды Крым.

Проживет ли Крым без днепровской воды?

Много сказано и написано о тех причинах, которые подвигли советское руководство в 1954 году передать тогдашнюю Крымскую область из состава РСФСР в УССР.

Назывались весьма экзотические версии. Но упускается одна из главных причин — полуострову было крайне тяжело развиваться без воды с Украины.

В 1953 году основная экономическая жизнь на полуострове шла, в основном, на южном берегу, сельское хозяйство было в загоне.

Численность населения Крымской области на момент ее передачи в состав Украины не достигала и миллиона человек.

Надо было срочно запускать экономику полуострова, и было принято решение об ускоренном строительстве Южно-Украинского (Каховского) и Северо-Крымского каналов, которые должны были войти в единую союзную ирригационную систему.

Каховское водохранилище было заполнено днепровской водой в 1956-1958 годах.

Строительство же первой очереди СКК было начато в 1961 году. В 1963 году вода дошла до Красноперекопска, в 1965 году — до Джанкоя, в 1971 году пришла на Керченский полуостров. Пятого мая 1975 года была запущена насосная станция № 3, подающая воду в Керчь.

Северо-Крымский канал обеспечивал половину всех потребностей Крыма. Как следствие, экономическая жизнь на полуострове резко оживилась (особенно это касалось поливного сельского хозяйства), и к 1991 году его население уже превышало 2 млн человек.

Но пресной воды все равно не хватало (стоит отметить, что в конец 80-х годов прошлого века начался процесс массового возвращения на полуостров крымских татар). И власти (как союзные, так и УССР) стали искать пути преодоления водного дефицита.

Среди проектов назывались расширение мощностей СКК, строительство в Крыму опреснительной стации (она должна была работать в одной цепочке с Крымской АЭС).

Но Союз распался, и этому не суждено было осуществиться.

Курс на "водную блокаду" полуострова Киев взял фактически сразу после отделения Крыма. Как следствие, поливное сельское хозяйство сейчас практически сошло на нет: объем воды, подаваемой на орошение, сократился с 700 млн кубометров в 2013 году до 17,7 млн кубометров в 2016-м.

С учетом того, что крымские власти решили резко увеличить туристический поток на полуостров, вопрос стабильного обеспечения пресной водой Крыма выходит на первое место.

Но бурить новые скважины весьма затратно, к тому же они быстро истощат запасы артезианской воды на полуострове.

Перебросить необходимое количество воды с Кубани тоже вряд ли получится — Краснодарский край сам испытывает дефицит пресной воды, а с развитием в крае сельского хозяйства и туризма в Сочи проблема будет только усугубляться.

Вновь звучат предложения о строительстве опреснительной станции в Крыму (даже уже стал готовиться проект).

Но, во первых, это проект весьма затратный (от 40 млрд рублей и выше), а во вторых, себестоимость одного литра опресненной воды может составить до одного доллара.

Самым выгодным как для Крыма, так и для Киева было бы перейти к торговле водой по рыночным ценам.

В мировой практике таких прецедентов много.

Вода как товар

В мире сейчас идет быстрое формирование рынка пресной воды, причем основными избыточными ресурсами обладают Бразилия и Россия (на севере и на востоке страны).

В Европе наблюдается хронический дефицит пресной воды, имеющихся водных источников населению явно не хватает.

Весьма показателен в этом плане пример Кипра — он уже несколько десятилетий закупает пресную воду в Греции (она доставляется танкерами).

Китай разрабатывает проекты закупки пресной воды на Востоке России (хотя они подвергаются серьезной критике российской общественностью).

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То есть вода может стать устойчивым каналом для получения Украиной столь нужной ей валюты.

Строительство дамбы на СКК уже привело к тому, что многие земли юга Херсонской области стали заболачиваться. Планы по выращиванию здесь риса вряд ли спасут (причем надо учесть, что рис — это "тяжелая" сельскохозяйственная культура, после которой земли надолго выходят из оборота).

Единственное решение — сбрасывать объемы днепровской воды, раньше поступавшей в Крым, в Черное море.

Учитывая позицию украинских радикалов, вряд ли сейчас возможна прямая торговля водой между Киевом и полуостровом. Но наличие некой международной компании-посредника могло бы стать неким решением…

Во всяком случае, в торговле антрацитом такой опыт уже есть.

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