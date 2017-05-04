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    МИД России прокомментировал решение Киева перекрыть подачу воды в Крым

    (обновлено: )1104111
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вода на полуостров из Украины не поступает с весны 2014 года, а крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Возведение Киевом новой дамбы, полностью перекрывающей подачу воды из Днепра в Крым, бессмысленно, поскольку полуостров получает воду из других источников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Открытие курортного сезона в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие курортного сезона в Крыму

    Дамба возведена неподалеку от госграницы с Крымом в Каланчакском районе Херсонской области. Как сообщает телеканал 1+1, дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). Раньше подача воды в Крым по каналу была заблокирована временной дамбой, сооруженный из мешков с песком.

    "На днях власти Украины заявили о вводе в строй дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвано якобы выполнить важную геополитическую миссию. Бессмысленность такого шага, она очевидна, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников", — сказала Захарова на брифинге для журналистов в четверг.

    "Такое ощущение, что кто-то в Киеве, а что уж говорить, мы все знаем, кто, пытается просто наказать крымчан за их выбор, который был сделан в 2014 году… Но эти действия подтверждают только одно – выбор был сделан правильно", — добавила официальный представитель МИД РФ.

    Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена с помощью сооружения временной дамбы.

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    Ранее власти Крыма заявили, что водохранилища естественного стока Крыма заполнены почти на 80%, ограничений в подаче питьевой воды для населения по Крыму и Севастополю не будет.

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