Америка, Россия, ФРГ или Франция: кто принесет мир в Украину?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В решении проблемы конфликта в Донбассе Киев рассчитывает на "мощную поддержку" со стороны США. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

Что до возможного участия Америки в "нормандском формате", то, по его словам, она и так уже вовлечена: всегда посол США "был полностью проинформирован о содержании переговоров в "нормандском формате", а сами эти переговоры координировались Киевом с американскими партнерами.

Киев заинтересован в продолжении "нормандского формата"

Порошенко напомнил, что США не только стратегический партнер Украины, но и одна из стран-гарантов Будапештского меморандума.

"Мы рассчитываем на мощную и эффективную поддержку Украины со стороны США, в том числе и в "нормандском формате", — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится визит нового президента Франции Эммануэля Макрона в Берлин, среди тем, которые будут обсуждаться, будут Украина и "нормандский формат".

"Мы подтвердили свою заинтересованность в продолжении работы "нормандского формата", — заявил Порошенко.

Президент также сообщил, что планирует вскоре обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к очередной встрече в "нормандском формате".

Трамп: "Lets make peace!"

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Эта встреча произошла после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с Трампом и главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном.

Сергей Лавров отметил на пресс-конференции, что российско-американский диалог теперь "свободен от идеологической предвзятости", а президент и госсекретарь США — "люди дела", которые хотят договориться.

По словам главы МИД РФ, вопрос санкций не обсуждался: "это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты против нас".

В свою очередь, Трамп назвал встречу с Лавровым "очень хорошей". Президент США также опубликовал в своем Twitter фотоколлаж встреч с Лавровым и Климкиным, сопроводив снимки призывом "сделать мир" ("Lets make peace!").

Формат: без Америки, но…

Некоторые украинские политики и эксперты отметили, что достаточно неожиданная встреча Климкина с Трампом выглядела как реакция на российско-американские переговоры, на которых, возможно, судьбу Украины могли решать без участия Киева.

Политолог Руслан Бортник предположил, что, возможно, принимая Климкина, Трамп решал свои внутриполитические проблемы, не желая становиться мишенью для антироссийских групп внутри американской политической системы.

А недавно лишенный украинского гражданства нардеп Андрей Артеменко (ставший широко известным благодаря своему "мирному плану") даже заявил, что за встречу украинской делегации с руководством США Киев будто бы заплатил 400 тысяч долларов известной лоббистской фирме.

Читайте также: Агент 002. Охрана Яроша разбушевалась и начала стрелять

Климкин это заявление опроверг: ничего никому не платили…

В украинском МИД сообщили, что министр во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе привлечения американской стороны к нормандскому формату, В ведомстве отметили, что это был "очень важный визит, который состоялся на таком высоком уровне".

Впрочем, позднее в МИД уточнили, что США не становятся частью нормандского формата, но при этом американская сторона поддерживает усилия немецких и французских коллег и настаивает на выполнении Россией Минских соглашений.

Отметим, ранее в МИД РФ не раз заявляли, что Россия не является стороной Минских соглашений и не является стороной конфликта на Украине.

Климкин: "Есть интересные идеи…"

Сам Климкин сообщил в интервью ТСН. Тиждень, что "один из главных политических сигналов — это реальное желание (США — Ред.) присоединиться к давлению на Россию".

По его словам, "экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение того, что может делаться в дальнейшем".

Глава МИД Украины отметил, что есть очень интересные идеи, но о них он сможет рассказать позже, после согласования со всеми партнерами Киева.

Читайте также — The Wall Street Journal: Трамп – миротворец?

Климкин уточнил, что речь идет об "усилении международной составляющей" в Донбассе, об усилении миссии ОБСЕ, о создании "другой миссии", которая "реально будет контролировать" неподконтрольные Киеву территории.

По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали, по меньшей мере, 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.