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    Порошенко похож на студента, который выучил один билет – Спиридонов

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (16)

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    Президент Петр Порошенко был похож на студента, который выучил один билет. Он был готов говорить только о безвизовом режиме, а от всех неудобных вопросов увиливал, прокомментировал пресс-конференцию президента политолог Николай Спиридонов.
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 14 мая, после почти года молчания президент Петр Порошенко наконец-то дал большую пресс-конференцию. Официально она проводилась по случаю Дня Европы и предоставления стране безвиза.

    Как и ожидалось, пресс-конференция началась с рассказа Порошенко о преимуществах безвиза. Президент также сообщил о последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Порошенко признал проблемы с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, но заявил, что это в компетенции прокуратуры и полиции.

    По поводу скандальных пленок Онищенко лишь ответил, что "их не слушал и не собирается".

    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Петра Порошенко

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    О выдвижении на второй срок Порошенко говорить не стал. 

    Президент Петр Порошенко был похож на студента, который выучил только один билет, а от всех неудобных вопросов увиливал, прокомментировал пресс-конференцию политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов. 

    "Сегодня Пётр Порошенко был похож на студента, который выучил только один билет. Он был готов говорить только о безвизовом режиме, а о доходах своего банка, или плёнках Онищенко он типа не "слышал". От всех неудобных вопросов увиливал, а иногда даже делал вид, что не понимает о чём его спрашивают", — написал политолог у себя в Facebook.

    Наверное, допускает иронично Спиридонов, Порошенко просто не успел нормально подготовиться или не ожидал, что журналистов будет интересовать что-то ещё, кроме безвизового режима.

    "В принципе, это проблема всех украинских президентов, что в какой-то момент они погружаются в "тёплую ванну" и перестают понимать проблемы населения. Попадают в потустороннюю реальность, откуда рядовых людей просто не слышно. Дежавю", — добавил политолог. 

    "Единственный плюс, что острые вопросы реально есть, не все журналисты подобострастные к главе государства. Но вот настоящих ответов мы не слышим", — констатирует Спиридонов.

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