Бортник: Парубий – свадебный генерал в Раде, он не готов быть спикером

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Через две недели, 16 апреля, когда у правительства Владимира Гройсмана истечет предоставленный Верховной Радой иммунитет, подводить итоги первого года работы предстоит еще одному видному украинскому политику. Речь о председателе парламента Андрее Парубие, которому вручили бразды правления ВР в тот же день, что и премьер-министру.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в отличие от своих предшественников, Парубий так и не стал спикером всей Верховной Рады.

"Из него не вышло хорошего переговорщика и организатор работы парламента. Несмотря на все его обещания и заявления, ни кнопкодавство, ни нарушение регламента так и не были преодолены.

Более того, Парубий потерял эффективный диалог с оппозиционными структурами в парламенте. По сути, все ключевые решения ВР обеспечивали серые кардиналы парламента – Гройсман и люди Банковой. Своей бескомпромиссной позицией Парубий, конечно, поднял свой личный рейтинг, но стабильное функционирование ВР обеспечить не удалось.

Парубий провоцировал огромное количество конфликтов в зале, которых всегда старался избегать Гройсман", – говорит Бортник.

По мнению политолога, глава Верховной Рады показал себя исключительно как слабый менеджер.

"Нынешний спикер ВР – даже не тактик, его больше можно назвать уличным политиком, чем кабинетным, он не способен иди на компромиссы. Порой, складывается впечатление, что Парубий недостаточно образован и мудр для такой должности. В кресле спикера он чувствует себя не очень уютно.

В Раде Парубий выполняет функции свадебного генерала, которому должность досталась по наследству, а не благодаря заслугам", – считает Бортник.

На вопрос о сильных сторонах спикера ВР, эксперт затруднился ответить.

"Возможно, сильная сторона – желание управлять парламентом. Сюда же можно отнести то, что Парубий не уступает своим убеждениям. Элемент позитивности в том, что Парубий представляет "правое" крыло политики и это, в какой-то мере, обезопасило Раду от нападок радикалов.

Но в целом, спикер не готов к этой должности – ни системно, ни лично", - подытожил эксперт.