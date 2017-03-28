наверх
28.03.201712:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Бортник: Парубий – свадебный генерал в Раде, он не готов быть спикером

    (обновлено: )17950
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, за год работы спикером ВР Андрей Парубий зарекомендовал себя как слабый менеджер и недостаточно мудрый руководитель.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Через две недели, 16 апреля, когда у правительства Владимира Гройсмана истечет предоставленный Верховной Радой иммунитет, подводить итоги первого года работы предстоит еще одному видному украинскому политику. Речь о председателе парламента Андрее Парубие, которому вручили бразды правления ВР в тот же день, что и премьер-министру.

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в отличие от своих предшественников, Парубий так и не стал спикером всей Верховной Рады.

    "Из него не вышло хорошего переговорщика и организатор работы парламента. Несмотря на все его обещания и заявления, ни кнопкодавство, ни нарушение регламента так и не были преодолены.

    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН
    Спикер Андрей Парубий: год работы по беспределу

    Более того, Парубий потерял эффективный диалог с оппозиционными структурами в парламенте. По сути, все ключевые решения ВР обеспечивали серые кардиналы парламента – Гройсман и люди Банковой. Своей бескомпромиссной позицией Парубий, конечно, поднял свой личный рейтинг, но стабильное функционирование ВР обеспечить не удалось.

    Парубий провоцировал огромное количество конфликтов в зале, которых всегда старался избегать Гройсман", – говорит Бортник.

    По мнению политолога, глава Верховной Рады показал себя исключительно как слабый менеджер.

    "Нынешний спикер ВР – даже не тактик, его больше можно назвать уличным политиком, чем кабинетным, он не способен иди на компромиссы. Порой, складывается впечатление, что Парубий недостаточно образован и мудр для такой должности. В кресле спикера он чувствует себя не очень уютно.

    В Раде Парубий выполняет функции свадебного генерала, которому должность досталась по наследству, а не благодаря заслугам", – считает Бортник.

    На вопрос о сильных сторонах спикера ВР, эксперт затруднился ответить.

    "Возможно, сильная сторона – желание управлять парламентом. Сюда же можно отнести то, что Парубий не уступает своим убеждениям. Элемент позитивности в том, что Парубий представляет "правое" крыло политики и это, в какой-то мере, обезопасило Раду от нападок радикалов.

    Но в целом, спикер не  готов к этой должности – ни системно, ни лично", - подытожил эксперт.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Балаклея: жизнь после взрывов
    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    Уход российских банков из Украины
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске