Спикер Андрей Парубий: год работы по беспределу

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Через две недели, 16 апреля, когда у правительства Владимира Гройсмана истечет предоставленный Верховной Радой иммунитет, подводить итоги первого года работы предстоит еще одному видному украинскому политику. Речь о председателе парламента Андрее Парубие, которому вручили бразды правления ВР в тот же день, что и премьер-министру.

Оппозиция? Не слышали!

Тем не менее, если работа Гройсмана словно в песне, была "как будто не видна", то деятельность Парубия за последний год буквально бросалась в глаза.

Пообещав стать спикером не только части, но всей Верховной Рады, бывший комендант Майдана поступил как настоящий политик – тут же забыл о своих обещаниях. В приоритете спикера, ясное дело, оказались коллеги по коалиции из "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".

Мнением же оппозиции нынешний спикер, как правило, старается не интересоваться. Причем речь не только об обломках "злочинной влады" из "Оппозиционного блока", которые регулярно становятся предметом нападок Парубия, но и части оппозиции, еще недавно числившейся во власти.

Например, редкий Согласительный совет Рады проходит без препирательств спикера с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Последняя как-то вполне резонно обвинила председателя парламента в том, что он устанавливает диктатуру под куполом ВР.

"Посмотрите в повестку дня – там только "Народный фронт". У нас кроме "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" есть другие фракции в парламенте, или нет? Если диктатура в парламенте, вы об этом так и скажите!" – как-то не выдержала Тимошенко.

Двойные стандарты

Нет равных Парубию и по части присущего ему чувству справедливости. Например, в любых прениях, где участвует "Оппозиционный блок", что бы не вытворяла другая сторона конфликта, именно она окажется правой. Как например, было после драки Юрия Бойко с Олегом Ляшко. Несмотря на то, что именно главный радикал спровоцировал потасовку, "агентом Кремля" был объявлен именно лидер "Оппоблока".

"То время, когда вы могли с помощью кастетов и стульев ломать депутaтaм головы, осталось позади. Я этого не допущу. Путин понял, что победить дух нaших воинов нa передовой невозможно. Агрессор через свою "пятую колонну" дестабилизирует ситуaцию в Укрaине", – был краток спикер.

Двойные стандарты Парубий использует и в горячо любимом им языковом вопросе. Например, когда на русском выступает однопартиец спикера Антон Геращенко из "Народного фронта", это не трогает Парубия, но стоит заговорить на языке Пушкина кому-то из "Оппоблока", это заканчивается, минимум, выговором, максимум – законодательной инициативой, обязывающей всех нардепов говорить по-украински.

Война против церкви

Без зазрения совести взвешенный в оценках спикер ВР занимается и более деликатными вещами. Например, накануне Всеукраинского крестного хода, организованного Украинской православной церковью, именно глава Рады больше всего нагнетал истерию. О том, что УПЦ является наибольшей по численности паствы церковью страны, греко-католик Парубий предпочел не вспоминать.

"Одна из религиозных организаций, которая имеет свой духовный центр в стране-агрессоре, мобилизует большое количество своих верных, называя это мирным крестных ходом. Кремль уже подготовил провокации", – дал свою оценку один из руководителей государства.

Стоит отметить, что спикер был в числе тех депутатов, которые попросили Константинопольского Патриарха Варфоломея издать Томос об автокефалии Православной церкви в Украине, на основе которого она могла бы занять надлежащее место в семье поместных Православных церквей.

Насилие над регламентом

Хотя визитной карточкой Андрея Парубия является даже не природное умение разделять и властвовать. Больше всего нынешний спикер ВР преуспел в нарушении регламента.

Пожалуй, за всю историю украинского парламентаризма только при Парубие абсолютно любое, даже самое неправильное, решение в итоге может быть проголосовано. В умении по несколько раз выносить на голосование один и тот же закон председателю Рады нет равных.

Чего стоит одна только история с увольнением судей, которые принимали решения по делам Майдана. Увидев, что депутаты раз за разом, по 15-20 раз, проваливают голосование, Парубий заявил, что никто не покинет Раду до тех пор, пока все судьи не будут уволены.

Потерянный диалог

На то, что за год своей деятельности в кресле спикера ВР Андрей Парубий наработал на "двойку", намекает и политолог, директор Интитута анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В отличие от того же Гройсмана, Парубий так и не стал спикером всей ВР, – отмечает он. – Из него не вышло хорошего переговорщика и организатора работы парламента. Несмотря на все его обещания и заявления, ни кнопкодавство, ни нарушение регламента так и не были преодолены. Более того, Парубий потерял эффективный диалог с оппозиционными структурами в парламенте.

По сути, все ключевые решения ВР обеспечивали серые кардиналы парламента – Гройсман и люди Банковой. Своей бескомпромиссной позицией Парубий, конечно, поднял свой личный рейтинг, но стабильного функционирования ВР обеспечить не удалось. Парубий провоцировал огромное количество конфликтов в зале, которых всегда старался избегать Гройсман".

Слабый менеджер

По мнению политолога, глава Рады показал себя исключительно как слабый менеджер.

"Нынешний спикер ВР – даже не тактик, его больше можно назвать уличным политиком, чем кабинетным, он не способен идти на компромиссы. Порой складывается впечатление, что Парубий недостаточно образован и мудр для такой должности. В кресле спикера он чувствует себя не очень уютно. В Раде Парубий выполняет функции свадебного генерала, которому должность досталась по наследству, а не благодаря заслугам", – считает Бортник.

На вопрос о сильных сторонах спикера ВР, эксперт затруднился ответить.

"Возможно, сильная сторона – желание управлять парламентом. Сюда же можно отнести то, что Парубий не уступает своим убеждениям. Элемент позитивности в том, что Парубий представляет "правое" крыло политики и это, в какой-то мере, обезопасило Раду от нападок радикалов. Но в целом, спикер не готов к этой должности – ни системно, ни лично", –подытожил он.

Не работа, а абсурд

Мягко говоря, негативные отзывы о годе работы Андрея Парубия и в кулуарах парламента. Например, депутат от "Оппозиционного блока" Алексей Белый считает, что Парубий узурпирует власть в Раде еще больше, чем его предшественник Гройсман.

"Закон о регламенте для него не существуют – по сто раз он может ставить один и тот же вопрос. И наоборот, действительно важные вопросы рассматриваются по сокращенной процедуре. В итоге Рада напринимала законов, а теперь к этим же законам в оптовом порядке принимает поправки.

Его работа – это абсурд, она неудовлетворительна. Если спикер ВР не выполняет закон, то как этого можно требовать от рядового гражданина?" - отмечает политик.

По мнению депутата, у Парубия напрочь отсутствует беспристрастность.

"Обратите внимание, как спикер относится к своему "Народному фронту", как он демонстрирует свои политические взгляды, – говорит Белый. – Этого вообще не должно быть, потому как глава ВР – объединяющая фигура. Если сравнивать Парубия с его предшественниками уровня Владимира Литвина, Александра Мороза, то это, минимум, небо и земля. Эти политики были взвешенными и спокойными, старались быть объективными, соблюдали регламент".