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    Бортник о деле Насирова: целью было только его кресло

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (213)

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    Политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" прояснил, почему следователи НАБУ и прокуроры САП потеряли интерес к отстраненному с поста главы ГФС Роману Насирову.
    Политолог Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Роман Насиров обеспокоен, что обвинение с ним не общается. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Отстраненный главный фискал страны говорит, что целую неделю ждал вопросов от следователей НАБУ и прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры, но так и не дождался. Кроме того, Роман Насиров заявил, что никуда не собирался и не собирается уезжать. Он говорит, что выполняет судебное решение, изучает КПК, а также готовит жалобы и ходатайства.

    Почему детективы и прокуроры забыли Романа Насирова, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Происходит то, о чем я говорил, когда это дело только начиналось, на самом деле, целью в этом деле не был Насиров, не были даже его действия, которые могли иметь признаки коррупционных. Целью этого дела было кресло Насирова, и это кресло из-под Насирова уже выдернули, он был отстранен от исполнения обязанностей, поэтому и соответствующая мотивация следователей в этом деле упала", — заявил Бортник.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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