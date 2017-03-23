Вороненков стал сакральной жертвой - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в результате стрельбы в центре Киева.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинили российские спецслужбы в убийстве экс-депутата.

"Руку Кремля" увидел и президент Украины Петр Порошенко, назвавший убийство "актом государственного терроризма со стороны России".

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что убийство Вороненкова, прежде всего, является политическим.

"Главная цель этого убийства — создать в обществе определенный эффект. Мне кажется, что Вороненков стал сакральной жертвой в политическом и геополитическом противостоянии вокруг украинского кризиса. Конечно, первая версия, которую все будут обсуждать — что за этим стоит РФ. Но, если бы Россия хотела бы ликвидировать Вороненкова, это произошло бы гораздо тише и по-другому. Все мы помним историю с полонием и другие механизмы, с которыми работают спецслужбы", — отмечает политолог.

Бортник убежден, что Вороненков, как фигура, не представлял собой особой ценности для РФ.

"Хотя он и был депутатом Госдумы, в руководящих органах не значился, не обладал какой-то эксклюзивной информацией. Его свидетельские показания против Виктора Януковича тоже достаточно слабы, поскольку он не был знаком с экс-президентом, не принимал участия в процессах 2014-го года", - говорит эксперт.

По его мнению, самым большим выгодополучателем от убийства Вороненкова является интегральная "партия войны".

"Конечно, это убийство еще раз поднимет градус украинско-российского противостояния, актуализирует вопросы санкций, снимет вопросы Минских соглашений и в значительной степени эскалирует конфликт, ликвидировав возможность политических договоренностей. Убийство в очередной раз демонизирует образ РФ, в том числе и в переговорном процессе, особенно накануне возможной встречи Трампа и Путина", — подытожил Бортник.