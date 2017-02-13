Украина, которая тихо сопротивляется

Платон Беседин – писатель, для РИА Новости Украина

Последние недели Украина – вновь абсолютный топ в российском медиапространстве. И все настойчивее, все тревожнее звучит мысль об освобождении. Одни говорят, что пора, другие – наоборот, что время еще не пришло. Лично меня в принципе – и с той, и с другой стороны – настораживает подобная риторика, в том числе и потому, что зачастую она коррелируется с мыслью: простые украинцы все больше бандеризируются.

Четче всех данную мысль, вызвав скандал, сформулировал военкор Дмитрий Стешин, заявивший, что в Украине живет 30 миллионов криптобандеровцев, так или иначе поддерживающих нынешнюю власть в их уничтожении Донбасса.

Заявление Стешина стало своего рода итогом. Потому что в отношении Украины и простых украинцев, помимо справедливых обвинений, действительно, существует немало агрессивных нелепиц. Так что неудивительно, отчего, покивав туманными головами, нашлись те, кто согласился со Стешиным, добавив: да, так было всегда, в Украине жили и живут бандеровцы и криптобандеровцы, взращенные на русофобии – и таких большинство.

Собственно, все это – очередное подтверждение того, в каком информационном безумии мы существуем. Между Россией и Украиной – кровавая бездна, и она только ширится.

Два года назад в своем программном тексте "Казнь русского украинца" я писал о том, что в "чавкающей войне" труднее всех приходится тем, кто оказывается посередке. А это – большая часть людей. До недавнего времени они еще верили, что русские и украинцы – братья, но теперь данного понимания все меньше. И многих из тех, кто не хотел выбирать между Россией и Украиной, потому что для них – это одно, родное, действительно, казнили. Многие либо были вынуждены сделать выбор, либо были заклеймены предателями с двух сторон.

Теперь оставшимся припоминают Бандеру и скачки на площадях с дикими криками "москаляку на гиляку", словно этим безумием заразились если не все, то большинство. 30 миллионов криптобандеровцев помалкивают, пока Донбасс лопатят "Градами".

Однако важно помнить, что бандеровцы убивали не только русских и евреев, но и украинцев, поляков. Им вообще резко не нравились все, кто не разделял их взглядов. И порочно противопоставлять бандеровцев сугубо русским, а всех украинцев относить в тот, бандеровский, лагерь. Когда американский ставленник Виктор Ющенко уже через год своего президентства присвоил Бандере звание героя Украины, а библиотеки и вузы наводнил бандеровской литературой, в большей своей части украинский народ не скрывал своего возмущения.

Вот и сейчас, когда говорят, что украинцы не выступают против уничтожения Донбасса, – лукавят. Просто выступить против этого в нынешней Украине практически невозможно. Следователи приходили к людям не просто из-за создания протестных групп в социальных сетях, а из-за "настораживающих" постов и репостов. И глупо думать, будто, возмущенные обстрелами Донбасса, вы выйдете на улицу с плакатом, а за вами сами собой потянутся еще сотни, тысячи человек.

Пример любой тоталитарной страны – тому подтверждение. Да и чтобы собрать людей, нужен организатор. Ни Русская весна, ни Майдан не были стихийными событиями. Были те, кто готовил, организовывал их. Вот только в нынешней Украине такие люди либо сидят в тюрьмах, либо мертвы. Те, кто не согласился с режимом. И за это был наказан.

Организация даже мирного пикета тем страшнее, что постмайдановская власть с самого начала жестко подавляла любые протесты. Выступивших против Евромайдана в Херсоне и Николаеве избили. В Одессе людей заживо сожгли – и до сих пор нет никакого расследования.

На днях СМИ охотно приводили результаты опроса, согласно которому 52% украинцев выступили за введение в стране военного положения. Цифра эта явно завышена (другие опросы говорят о 35-43%), но логична. Чего вы хотите от людей, ежедневно видящих инвалидов, возвращающихся из АТО, хоронящих своих детей, мужей, сыновей? Вспомните, как гробы везли по Майдану.

Но даже в условиях, когда русофобская пропаганда идет по головам, как асфальтоукладчик, украинцы держат оборону, отстаивая и адекватные отношения, и здравый смысл. Ведь есть и другая половина, о которой говорят не столь охотно – и она выступают против военного положения, понимая, что атака на Донбасс – безумие не людей, но власти, этих людей использующей.

Украинцы отнюдь не рвутся в АТО убивать своих братьев – они, как и в России, собирают гуманитарную помощь для мирных жителей по обе стороны. Когда могут, выходят на акции протеста. Призывают к миру и на улицах, и в социальных сетях. При том, что все это – не слишком безопасные занятия в такой стране, как нынешняя Украина.

Передатчик лжи работает на полную мощность. Украинцев ежедневно подвергают мощнейшей информационной атаке, способной трансформировать любую психику. И это запущено не вчера, не во время Евромайдана, а еще 30-40 лет назад. С 1991 года массированная атака на сознание украинцев стала критической. И в принципе чудо, что люди смогли в той или иной степени противостоять ей.

Ведь в 1991 году в Украине осталось 30 миллионов брошенных русских людей, чужих и для новой украинской власти, и для ельцинской России. Они оказались никому не нужны. О них забыли. Их сдали за 24 часа, так же, как сдали Крым. А потом на них давили, их пытались сделать чужими со всей вельзевуловой хитростью и абаддоновой мощью.

В 1973 году Фил Зимбардо провел знаменитый Стэмфордский эксперимент. Из простых студентов отобрали тех, кто в импровизированной тюрьме должен был изображать охранников и заключенных. Через 5 дней эксперимент прервали: охранники начали зверски издеваться над заключенными – устоял в этом искушении безнаказанной жестокостью лишь один человек.

За те годы, что прошли со времён Стэмфордского эксперимента, психология стала изощрённее. Людей обрабатывают даже не группами, а городами и странами. И во многом то, что происходит в Украине последние десятилетия – это колоссальный эксперимент по изменению сознания всей нации, всей страны. А украинцы, вопреки обрушивающимся лавинам лжи, продолжают сопротивляться.

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Тем важнее понять и поддержать их, не скатываясь в агрессивную и безрассудную риторику, подкрепленную либо преступной пассивностью, либо, наоборот, необдуманной резкостью. В Украине случился пассионарный взрыв – и важно правильно направить высвободившуюся энергию, дав людям право на самоопределение. Столь важно сейчас, даже несмотря на войну, а, возможно, во многом и благодаря ей, не сотрясать пространство заявлениями об освобождении – а освободиться самим от антиукраинских предрассудков.

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