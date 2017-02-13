Лавров: в США команда, которая будет заниматься Украиной, не сформирована

"В ближайшее время у меня наверняка состоится контакт с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, и мы, конечно, обсудим эти (ситуацию в Украине, выполнение минских договоренностей) и другие крупные вопросы международной повестки дня так же, как и вопросы наших двусторонних отношений. Надеюсь, что пока не очень уверенные ростки понимания того, что на самом деле происходит на востоке Украины, будут укрепляться", — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Лавров отметил, что Россия не видит альтернативы минскому "Комплексу мер".

"Наши западные коллеги — европейцы и, надеюсь, американцы — это подтверждают. Говорю "надеюсь", потому что пока американская команда, которая будет заниматься Украиной, не сформирована", — сказал глава МИД РФ.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.