Украинские паралимпийцы на ЧМ по лыжам и биатлону завоевали 8 медалей

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье украинские паралимпийцы на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону завоевали 8 высоких наград в спринте, из которых три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Об этом сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.

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В НКСИУ отметили, что по итогам соревнований национальная паралимпийская сборная команда уже второй день подряд возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира, который проходит в немецком городе Финстерау.

В ярком активе украинских паралимпийцев 17 высоких наград, в том числе шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

В категории мужчины стоя победным стал спринт для Игоря Рептюха, который завоевал золотую награду. Его товарищ по команде и соперник в гонке – Григорий Вовчинский стал третьим.

В этой же категории у женщин Людмила Ляшенко стала чемпионкой мира, Александра Кононова завоевала серебряную награду и Ирина Буй – бронзовую. Юлия Батенкова-Бауман была четвертой в спринте.

В категории мужчины сидя первым стал Максим Яровой, который ярко победил своих соперников из США и Норвегии.

У мужчин и женщин с нарушениями зрения – по одной серебряной награде — у Юрия Уткина (гайд — Руслан Перехода) и Оксаны Шишковой (гайд — Виталий Казаков).

Завтра, 13 февраля, у всех спортсменов — отдых от соревнований, официальная тренировка и настройка на День Святого Валентина, 14 февраля, где все уже с 10.00 по местному времени будут упражняться в биатлоне.

Ранее сообщалось, что украинская сборная команда по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы.