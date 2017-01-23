Как президент покончил с соборностью

Василий Стоякин, обозреватель

Двадцать второго января президент Порошенко выступил с традиционным обращением в связи с Днем Соборности Украины. Этот праздник отмечается в Украине с 1999 года в день под писания "Акта о злуке" (объединении) Украинской и Западно-Украинской народных республик 22 января 1919 года.

Историческая справка

Сама по себе дата как бы намекает на некоторую шизофреничность происходящего, поскольку речь идет о событии совершенно сказочном – объединение УНР и ЗУНР имело чисто формальный характер (хотя бы потому, что на момент объединения ЗУНР не имела территории).

Впрочем, сам президент это признает и говорит о том, что акт был "символическим". Правда, по его мнению, он символизировал единство украинских земель в нынешних границах (да ну?), в то время как акт, скорее, демонстрирует склонность украинских политиков к "символическим" действиям в ущерб реальной работе.

С печалью в голосе президент проинформировал граждан о том, что "праздник продолжался недолго" и соборность была восстановлена только через 72 года. Однако легко вспомнить, что провозглашение независимости в 1991 году к собственно соборности прямого отношения не имеет. Само по себе создание устойчивого украинского государства и объединение в его составе украинских земель происходило до того, при советской власти. В марте 1919 года была создана Украинская социалистическая советская республика. В 1920 году в ее состав вошли территории Донецко-Криворожской республики, в 1939 – Западная Украина, в 1940 – Северная Буковина и Буджак, в 1945 – Закарпатье, в 1954 году – Крым. Всех этих событий, получается, не было – "Украина потеряла 75 лет" (на самом деле их потеряли украинские националисты, а не Украина). Возникает закономерный вопрос – не хочет ли Порошенко восстановить "соборность" в границах 1919 года? Не хочет ли он снести все настроенное за 75 "потерянных" лет?

Впрочем, выдвигать претензии к консультировавшим президентских райтеров "историкам" как-то неудобно. Они, например, пишут о "неимоверном количестве сине-желтых знамен" во время митинга в 1919 году. Между тем, их там, скорее всего, вообще не было – государственный флаг УНР был желто-голубой…

Президент полагает, что украинскую государственность "погубили внутренние распри" и порекомендовал всем читать воспоминания Скоропадского. Совет очень хороший, поскольку сейчас Украина переживает период, несколько напоминающий времена краха гетманского государства. Тогда немецкая марионетка потеряла поддержку хозяев, а затем и власть. Сейчас американская марионетка рискует потерять поддержку хозяев с аналогичными последствиями. Конечно, положение Порошенко намного лучше положения Скоропадского, но ситуация действительно угрожающая и президент отлично это понимает, потому и призывает не допустить петлюровщины. Только вот зачем современным "петлюровцам" входить в положение современного "гетмана" я совершенно не понимаю.

О дестабилизации

Впрочем, конкурентов он не только уговаривает, но и угрожает: "как президент я всеми доступными законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну".

Справедливости ради надо сказать, что если уж кто-то занимается дестабилизацией Украины, так это сам президент.

Именно он говорит, например, что "мы (…) говорим в быту и в семьях на украинском, русском, крымскотатрском и других языках, но нас консолидирует единый государственный – украинский". Чем не дестабилизация – указать, игнорируя нормы Конституции и действующего языкового законодательства, что место другим языкам – на кухне? А ведь раскачка Юго-Востока в 2014 началась именно с отмены закона о региональных языках. Впрочем, сейчас, когда сопротивление украинизации очень слабое, можно говорить и более жестко…

"Соборность – это унитарное устройство государства. Но мы уважали, уважаем и будем уважать разнообразие Украины, специфику местных общин". Как именно это осуществляется видно, например, по назначениям одесских губернаторов, которые проходили с великолепным презрением к мнению местных элит и населения. Или на примере переименовательной кампании, в ходе которой игнорировались не только разнообразие Украины и специфика местных общин, но даже и законодательство о декоммунизации… Децентрализация, говорите? Ну-ну…

Естественным образом не делает президент никаких выводов из результатов экономических реформ, и призывает их только ускорять, чтобы люди, наконец, почувствовали их результаты. Из чего следует, что сейчас они почувствовали еще недостаточно.

Восстановление территориальной целостности

О том, что к утрате территориальной целостности привела именно политика "соборности" президент, понятно, не говорит. Официально во всем виновата российская агрессия. Соответственно, "наши герои воюют на Востоке не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю", потому что "цель России не Донецк и Луганск. Цель России – вся Украина". Справедливости ради надо сказать, что тут президент ничего не придумал, а всего лишь цитировал российских пропагандистов, которые повторяют эту мантру, объясняя ею любые зигзаги политики Кремля в украинском вопросе.

"Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины являются, безусловно, нашим главным приоритетом. Такие сверхсложные задачи, как возвращение Украины на Донбасс и возвращение Донбасса в Украину, задачу деоккупации Крыма, будем решать, прежде всего, политико-дипломатическим и международно-правовым путем". "Прежде всего" тут, безусловно, вдохновляет – значит, мыслятся и другие методы…

Соответственно, Украина выполняет и будет выполнять Минские соглашения. Однако, представление Киева об их содержании как всегда более чем оригинально. "Каким-либо шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и безоговорочный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над отдельными участками украино-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а потом и наших непосредственно славных (так в тексте – Авт.) пограничников".

Совершенно очевидно, что такой подход категорически не согласуется с Минскими соглашениями, в которых совершенно четко указано, что контроль над границей может быть восстановлен только после политического урегулирования. Сейчас же актуален предложенный Виктором Медведчуком и утвержденный на последней встрече в нормандском формате план, предполагающий преодоление недоверия сторон путем чередования действий в сфере безопасности и политического урегулирования.

При этом президент резко осудил разговоры о возможности отказа Украины от "оккупированных территорий": "а вы собирали эти территории, чтобы этими украинскими землями разбрасываться? Тем более, что такая стратегия (…) к миру не приведет", поскольку только раздразнит агрессора. Тут, правда, следует отметить, что и сам Петр Алексеевич никакого отношения к собиранию земель не имеет, более того – именно он вычеркнул из истории людей, которые, собственно, собирали территории, чем поставил под вопрос их принадлежность к Украине.

В общем, позиция президента резко радикализировалась – он не допускает мысли о выполнении Минских соглашений и ожидает исключительно капитуляции ЛДНР и России, которая должна наступить в результате продолжающихся санкций. Что повлияло на позицию президента сказать трудно. То ли он счел, что изменения ситуации в мире приведут к усилению давления на Россию, то ли он пытается оттеснить радикальных политиков (хотя последнее маловероятно – его слова слишком неопределенны и нуждаются в разъяснении).

В общем, осуждая возможность отказа от части территории Украины, сам президент занимает позицию, исключающую их возвращение в ближайшем будущем. Загадочное представление о соборности у гаранта…

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