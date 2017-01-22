Соборность от "партии войны": кто не с нами, тот агент Кремля

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Солнечный воскресный день, совпавший с чествуемым в Украине Днем Соборности, одиозные представители "Народного фронта" и приближенные к ним эксперты могут занести себе в актив.

Круглый стол "Единство ради победы" в столичном Украинском доме хоть и не собрал аншлага, все же выполнил главную цель — заклеймил позором Кремль, а также всех его "приспешников", которые продолжают "подрывать" украинскую государственность.

Кто настоящий враг?

Впрочем, к своей главной цели организаторы мероприятия подошли завуалированно и издалека. На передний план вынесли светлую идею объединения сил Майдана, которые за три года успели разругаться в пух и прах. Рассуждая о том, как устроить глобальное примирение, участники, понятное дело, не забывали о теме Кремля.

Основным лейтмотивом патриотических посиделок стало легкое недоумение, почему украинцы все чаще вспоминают Виктора Януковича и всерьез считают, что "агрессор" из РФ оказался не страшнее, чем действующая власть, которая довела страну до краха.

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"2017-й год станет сотой годовщиной красного террора, большевистского переворота. Как и сто лет назад среди патриотических сил, так и сейчас среди фракций парламента, мы видим раздрай, — начал мероприятие нардеп от "Народного фронта" Сергей Высоцкий. — Никого не останавливает агрессия врага на востоке, Российская Федерация продолжает выполнять военную операцию в отношении Украины. Люди начали думать, что наибольшим врагом Украины является не Путин или "Оппозиционный блок", а Яценюк, Гройсман или Порошенко. Эту ситуацию надо менять, нужно выработать общую стратегию".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Народный депутат Сергей Высоцкий (слева) и народный депутат Александр Опанасенко

Зачистка СМИ и церкви

По замыслу инициаторов, стране нужен договор об общей стратегии. Свои подписи под очередным соглашением единства должны поставить высшие государственные чины во главе с президентом и лидерами парламентских фракций. Среди принципов, которые требуется задекларировать, можно отметить курс на интеграцию в ЕС и НАТО, расследование преступлений Майдана, зачистку информационного пространства от влияния России, а также недопущение распространения "кремлевских и антиукраинских влияний посредством церкви и религиозных организаций".

"Силы реванша все выше подымают головы, — искренне сокрушается еще один депутат от "Народного фронта" Андрей Левус. — То, что было немыслимым после Революции Достоинства, уже открыто звучит в политическом дискурсе. У политиков и людей появились сомнения в том, такой ли легитимной была смена власти в 2014-м, а патриоты в вышиванках всерьез допускают, что Янукович был лучше, чем действующая власть. Мы наступаем на грабли междоусобной борьбы, которая всегда разрушала Украину".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Основатель и сокоординатор Всеукраинской сети "Вільні Люди" Андрей Левус

По словам депутата, те представители, которые не поддержат инициативу и не поставят свою подпись под соглашением единства, автоматически будут восприняты как "прямые агенты влияния Российской Федерации в украинской политике".

Бросить вызов Кремлю

Вспоминал об "агрессорах" из Кремля и приглашенный на круглый стол Виталий Портников. Журналист с неоднозначной репутацией рассказа лприсутствующим, что в свое время "Московская государственность была восстановлена абсолютно нелегитимно, обычными разбойниками Мининым и Пожарским". А чтобы казаться оригинальным, Портников и вовсе решил разойтись с коллегами во мнении.

"Надо реально смотреть на вещи. Дорога к государственности — это не единство, а осмысленная платформа. Нужно понять, что сегодня нет демократических и недемократических сил, а есть только один вызов — пророссийские и антироссийские. Нужно искать и объединять тех, кто готов бросить вызов митрополии", — заявил Портников, видимо, подразумевая под митрополией опять-таки Кремль.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Журналист Виталий Портников (слева) и руководитель Центра национального возрождения им.Степана Бандеры Тарас Гребеняк

Задание для Порошенко

После пространного спича Портникова разговор на какое-то мгновение повернул в русло здравого смысла. Присутствующие начали было рассуждать о том, что голодные украинцы будут думать прежде о том, как прокормить семьи, а уж затем о государственности. Но спустя какое-то время общение снова скатилось до уровня "российских агрессоров".

"Мы не поборем бедность в стране, которая пребывает в состоянии замороженной войны с мощным агрессором. Это угроза номер один и мы должны это понимать, — заявил политолог Михаил Басараб. — То, что сегодня происходит на Донбассе, говорит о том, что Путина не волнует вооруженное покорение Украины, ему нужен полный контроль над политическими элитами и в целом над страной. Главная задача Кремля — подорвать украинскую государственность посредством возвращения в состав Украины непризнанных республик, на особых условиях и с огромными расходами. К слову, для Петра Порошенко это тоже будет главным заданием на 2017-й год".

На большее пламенных борцов с "российской агрессией" не хватило. Договорившись уже к 20-му февраля уговорить первых лиц государства поставить подписи под новым соглашением о единстве, депутаты и эксперты разошлись отмечать День Соборности в более праздничной обстановке.