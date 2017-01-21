Визит Хуга в Донецкую область

В субботу, 21 января, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прибыл в составе патруля наблюдателей в населенный пункт Александровка, передает корреспондент РИА Новости.

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Также в Александровке присутствуют представители Вооруженных сил Российской Федерации в совместном центре по контролю и координации и представители командования сил ДНР. Хуг посетил общеобразовательную школу в населенном пункте, пообщался с персоналом.