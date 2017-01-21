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    Фотоленты

    Визит Хуга в Донецкую область

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (219)

    (обновлено: )19
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Надпись OSCE на куртке представителя ОБСЕ во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг (слева) во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Здание школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Представители ОБСЕ во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Представители ОБСЕ во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг (слева) во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время посещения школы в поселке Александровка Донецкой области.

    В субботу, 21 января, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг прибыл в составе патруля наблюдателей в населенный пункт Александровка, передает корреспондент РИА Новости.

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    Также в Александровке присутствуют представители Вооруженных сил Российской Федерации в совместном центре по контролю и координации и представители командования сил ДНР. Хуг посетил общеобразовательную школу в населенном пункте, пообщался с персоналом.

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