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    Общество

    Хуг в субботу посетит Александровку и Марьинку

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (212)

    (обновлено: )18
    Как сообщается, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг проведет патрулирование в Марьинке и Александровке вместе с другими наблюдателями.
    Александр Хуг в Донбассе. Архивное фото
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    ДОНБАСС, 21 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в субботу, 21 января посетит населенный пункт Александровка в пригороде Донецка, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

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    "Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в субботу, 21 января вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Марьинке и Александровке", — сообщил представитель СММ.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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