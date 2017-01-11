Геращенко и Черныш едут в Донбасс

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш посетят Донецкую и Луганскую области 12-13 января, сообщается в среду на сайте украинского парламента.

"С 12 по 13 января состоится рабочая поездка первого заместителя председателя Верховной Рады Украины… Ирины Геращенко, заместителя председателя комитета по вопросам европейской интеграции Марии Ионовой и министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша в Донецкую и Луганскую области", — говорится в сообщении.

Во время пребывания на востоке Украины чиновники проверят состояние реализации проектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

В частности, планируется проверить работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, ознакомиться с реконструкцией учреждений образования, культуры и здравоохранения. Запланированы также встречи с военнослужащими и местными жителями, во время которых будет обсуждаться вопрос решения социально-бытовых проблем.

В начале января Донбасс посетил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц. В поездке его сопровождал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.