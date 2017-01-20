Бондаренко: без оппозиции Украина – страна дисбаланса и хаоса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Современная оппозиция в Украине – крайне неоднородна. Здесь, помимо "Оппозиционного блока", есть и представители бывшей "команды Майдана": "Батькивщина", "Самопомич", формально – Радикальная партия Ляшко.

Кроме этого, критические стрелы регулярно летят во власть с правого фланга – от националистов, экс- и действующих представителей добровольческих батальонов. Появились слухи, что к новому политическому проекту активно готовится секретарь СНБО, яркий представитель "партии войны" Александр Турчинов…

Но при таком широком спектре оппозиционных сил зачастую оказывается, что реально оппонируют власти лишь политики-одиночки, такие как народный депутат Надежда Савченко. При этом для них даже не находится места для пресс-конференции – брифинги проводятся прямо на улице.

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В целом же получается, что при нынешнем размытии оппозиции власть получает едва ли не безграничную власть. Классическая функция оппозиции – контролировать власть, ее действия, как было, например, во времена противостояния "Оранжевых" и "Бело-голубых", при президентах Ющенко и Януковиче.

А еще сильная цивилизованная оппозиция дисциплинирует и мобилизует власть, не дает ей расслабляться.

Состояние оппозиции в современной Украине в комментарии РИА Новости Украина оценил политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Действительно, у оппозиции сегодня нет рычагов контроля и воздействия на власть, и власть сделала все для того, чтобы оппозиция не получила, например, комитеты в распоряжение. Хотя, на самом деле, согласно регламенту, именно оппозиция должна была бы получить целый ряд контролирующих функций в Верховной Раде.

Позиция власти такова: "У нас нет оппозиции. Это не оппозиция". "Оппозиционный блок" – это не оппозиция". Вот вы докажите, что вы оппозиция?!". И так далее", – отметил эксперт.

По мнению политолога, если со стороны власти отсутствует контролирующая функция, такие функции нужно сформировать оппозиции – со стороны общественности.

"Особенно со стороны тех регионов, которые сегодня ориентированы критически относительно Киева, относительно действий киевской власти. Поэтому, я думаю, сегодня задача оппозции – укрепляться именно в регионах и непосредственно снизу начинать давление на Киев, начинать именно процесс контроля над властью", – сказал Бондаренко.

Он добавил, что если кто-то называет это "ренессансом регионалов" – да, это должен быть ренессанс регионалов, если нет другой оппозиции.

"Если говорят о том, что это ренессанс Юго-Востока, да, это ренессанс Юго-Востока. Не стоит бояться, что сегодня в Киеве кто-то будет снова кричать об угрозе сепаратизма и т.д. Сепаратизм ушел в прошлое.

Сегодня со стороны как раз юго-восточных областей, которые в большинстве своем не восприняли Майдан, которые не приняли то, что происходит в стране, необходимо, чтобы начиналось давление на власть. С тем, чтобы выровнялись балансы в стране, с тем, чтобы страна все-таки вернулась к нормальному развитию и с тем, чтобы, наконец-то, Украина снова стала государством балансов, а не государством дисбаланса и хаоса", – подытожил эксперт.