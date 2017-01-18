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    Раскол в "Оппозиционном блоке" был неизбежен - Мураев

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    По мнению народного депутата Евгения Мураева, разделившись на несколько частей, "Оппозиционный блок" рискует серьезно потерять в электоральном плане.
    Евгений Мураев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Новые партии, которые появятся после распада "Оппозиционного блока" будет сложно провести в новый созыв Верховной Рады, считает внефракционный нардеп Евгений Мураев.

    Во вторник в СМИ появилась информация о том, что руководство партии "Оппозиционный блок" приняло решение о разделении политического проекта между двумя группами ее главных бенефициаров — Сергеем Левочкиным, Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, а также Ринатом Ахметовым и его командой.

    Агитационный щит политической партии Оппозиционный блок на одной из улиц Киева.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Политикум Украины, кто ты есть? "Оппозиционный блок", вскрытие

    "В "Оппозиционном блоке" имеются несколько векторов влияния. О том, что в политсиле существует внутренний конфликт было видно и по тому, как депутаты голосовали по ключевым, важным вопросам. Возможно, что раскол в "Оппозиционном блоке" был неизбежен. Но, мне кажется, не важно, кто и в какие депутатские группы потом будет входить. Важно, какие законопроекты будут вноситься и как будут голосовать по этим инициативам. Я надеюсь, что все оппозиционные силы рано или поздно объединятся и действительно смогут добиться и перевыборов в Верховную Раду, и переизбрания нового правительства, а самое главное — смены курса, которым сегодня движется Украина", — отметил Мураев.

    По мнению депутата, распад "Оппозиционного блока" чреват дроблением электорального поля.

    "Безусловно, будет сложно. Сегодня имеется всем понятный бренд "Оппозиционного блока", который как-то себя зарекомендовал. И если появятся новые партийные структуры, то даже технологически их будет сложно провести в новый созыв Верховной Рады. Кроме того, это чревато дроблением электорального поля. Я думаю, что "Оппозиционный блок" в целом, как политическая сила только потеряет от этой разрозненности", — подытожил нардеп.

    Напомним, Мураев вышел из фракции "Оппозиционный блок" в июне 2016 года. При этом он сказал, что все равно считает "Оппозиционный блок" "единственной конструктивной оппозицией в стране", с которой продолжит сотрудничество. Свое решение о выходе из фракции он объяснил тем, что "чувство времени у нас немного отличается".

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