Карасев об обмене "всех на всех": Путин сделал беспроигрышный ход

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука об обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР/ЛНР по формуле "всех на всех".

Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными с Украиной. По словам лидера РФ, Захарченко и Плотницкий эту инициативу поддержали.

В свою очередь Служба безопасности Украины поприветствовала инициативу российской власти относительно разблокирования процесса освобождения пленных. При этом в спецслужбе предостерегли от пиара на обмене пленными с целью повышения рейтинга отдельных политиков.

"Вопрос об обмене поднят именно сейчас, потому что скоро Новый год. И всегда под Новый год были какие-то частичные обмены и это имело резонанс — семьи воссоединятся и отпразднуют Новый год. Поэтому здесь этот фактор играет определенную роль", — сказал РИА Новости Украина политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Вторым фактором, по мнению политолога, касающимся обмена пленных "всех на всех", является то, что встречи Сурков-Волкер пока безрезультатны.

"Очевидно, что дедлайн, как и предполагал Курт Волкер, по резолюции о миротворческой миссии к концу этого года — это несбыточная мечта, а Россия хотела бы продемонстрировать какие-то сдвиги в реализации Минских соглашений. Обмен "всех на всех" — это один из пунктов минских соглашений. И Россия тем самым пытается не только активизировать свое участие по реализации минских соглашений в гуманитарной части, но и подтолкнуть к этому Украину, поскольку реализация соглашений ни в части условий безопасности, ни в политическая части пока не просматривается, либо просматривается в самых-самых туманных и общих очертаниях", — сказал Карасев.

Кроме того, считает политолог, Путин заинтересован в обмене, поскольку возобновились разговоры о предоставлении Украине летального оружия и предоставлении финансовой помощи США со стороны Конгресса. И на их фоне России надо по крайней мере показать свою нацеленность на реализацию Минских соглашений хотя бы в гуманитарной части.

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Как подчеркнул политолог в ходе объявления этого гуманного шага российского руководства реализуется еще несколько целей.

"Первое — это поднять статус переговорной стороны хотя бы по линии Кремль — Донбасс руководителей ДНР и ЛНР с тем, чтобы продемонстрировать какую-то примерную "равность" и какую субъектность этих руководителей на фоне отказа Украины, украинского руководства вести так называемый диалог с руководителями непризнанных республик. Кстати, обратите внимание, что российской стороной используется терминология "ЛНР/ДНР", хотя в минских соглашениях нет таких субъектов, а есть "особые районы". Понятно, что хотят поднять статус ДНР/ЛНР как каких-то полусамостийных, полусуверенных образований, с которыми надо вести переговоры, вести диалог", — считает Карасев.

Также политолог обратил внимание, что об обмене сообщили не на уровне пресс-службы, а все происходило в хорошо организованной и обставленной телевизионной мизансцене с участием Путина и Медведчука.

"Это призвано не только повысить статус во внутренней политике Виктора Медведчука и публично засветить его усилия по обмену пленными (чем он занимается давно, но не особо резонансно, не особо публично), но и показать, что все встречи гуманитарной подгруппы Минских соглашений слабо результативны. Очевидно, здесь подразумевается вина украинской стороны: существенно продвинуть процесс обмена пленными как раз смогли не официальные представители Украины в гуманитарной группе, а персонально Виктор Медведчук, у которого нет официальных полномочий на подобного рода инициативы и их реализацию", — сказал Карасев.

По его мнению, поскольку идея с миротворцами пока "затухает" (если уже не заглохла и не потухла вовсе), России необходимо демонстрировать свое миролюбие и гуманизм — показной и показательный.

"Чтобы уйти от обвинений, которые раздаются и со стороны Украины, и других участников Нормандской четверки, и США о нежелании России решать конфликт на Донбассе в частности через вывод войск и вооружений из ДНР/ЛНР. Поэтому для того, чтобы хоть частично нейтрализовать эти обвинения, используются вот такие гуманитарные инициативы. С другой стороны, это только свидетельствует о том, что Россия не будет сейчас выводить свои войска из ДНР/ЛНР и заставлять таким же образом действовать те территории Донбасса, которые Украина сегодня не контролирует", — полагает политолог.

По словам политолога, поскольку Киев легко согласился на обмен, свидетельствует о том, что это был фактически беспроигрышный ход Путина.

"Как можно не согласиться на такой акт гуманизма, в кавычках или без кавычек? Тем более, что Украина давно предлагала обмен пленными "всех на всех", но все упиралось в позицию так называемых ЛНР/ДНР. После того, как Путин с ними переговорил, эта преграда была фактически снята", — пояснил Карасев.

При этом эксперт не исключает, что обмен может и не состояться.

"Если этот обмен произойдет, это может дать новую жизнь Минским соглашениям, которые давно уже в реанимационной палате, и в этом случае соглашения можно будет уже перевести из реанимации в палату реабилитации. А сегодня очень много людей во всех сторонах, которым не очень выгодна реализация Минских соглашений и перевод их из реанимации в реабилитацию. Так что могут быть и какие-то сбои — здесь пока нет оснований для безоговорочного оптимизма, пока есть осторожный оптимизм, и то сильно осторожный", — заключил Карасев.