Откуда взялась радиация над Украиной и Европой?

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Накануне в ряде средств массовой информации появилось сообщение от Института ядерной безопасности Франции (IRSN) о повышении радиационного фона над Европой. В IRSN предполагают, что причиной мог стать выброс рутения-106 на ядерном объекте в России или Казахстане.

Рутений-106 является продуктом деления урана, образующимся в облученном ядерном топливе (ОЯТ). Период полураспада рутения-106 – 373,59 суток. Среднее время выдержки ОЯТ в пристанционных бассейнах АЭС составляет 6-10 лет, на момент окончания радиохимической переработки ОЯТ этот изотоп квалифицируется как высокоактивный радиоактивный отход. Для того, чтобы он стал полностью безопасен, хранить его нужно более 40 лет. Еще одна особенность — выделенный из ОЯТ радиоактивный изотоп рутения всегда содержит примеси других радиоактивных элементов, поэтому любая утечка рутения-106, как утверждают специалисты, будет фиксироваться только "в компании" с другими радиоактивными изотопами. В "чистом" виде он способен появиться только в результате работы ускорителей или циклотронов. Именно в чистом виде рутений-106 используется в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз, в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля и в радио-изотопных термо-электротермических генераторах для спутников. Предельно допустимая концентрация рутения-106 в воздухе – 500 мБк (миллибеккерелей) на кубический метр.

Источник не известен

Сотрудники IRSN начали расследование после первых сообщений о фиксации радиоактивного изотопа в воздухе, появившихся в конце сентября, и 9 ноября опубликовали результаты. Наибольшая концентрация уровня загрязнения составила от 100 до 300 терабеккерелей (ТБк). В IRSN уточнили, что если бы подобное случилось во Франции, то потребовалось бы принять меры по защите населения в радиусе нескольких километров от места утечки.

Исключена версия об аварии на ядерном реакторе, поскольку тогда рутений сопровождался бы другими радионуклидами. Также в IRSN считают, что загрязнение не произошло и в результате падения спутника. Основная версия происхождения рутения-106, по мнению специалистов IRSN, – утечка на объекте по переработке ядерного топлива или на объекте медицинского профиля, где используют радиоизотопы.

Российские атомщики опровергали вероятность того, что рутений в воздухе появился из-за аварии на одном из их предприятий еще в октябре. По данным радиационного мониторинга Росгидромета, рутений-106 не был обнаружен над территорией России (за исключением Санкт-Петербурга).

Глава Правления Венгерской Инженерной Академии Жужа Сентдерди, сообщил, "невзирая на это, в сообщениях СМИ сразу появились догадки, что изотопы проникли в воздух с территории России, российские ведомства надлежаще тщательно рассмотрели этот вопрос, и российские заявления полностью совпадают с сообщением МАГАТЭ и венгерского регулятора: данные выбросы никак не связаны с ядерным топливным циклом. К тому же показатели в России концентрации Ru-106 — 115 microBq/m3 на два порядке меньше, чем в Украине, Италии или Словении".

Опровержение об утечке сделал Казахстан. В Институте радиационной безопасности и экологии, базирующемся в Курчатове (бывший центр закрытого Семипалатинского ядерного полигона) Национального ядерного центра журналисту Радио Свободы сообщили, что казахстанским исследователям неизвестно об авариях на объектах с ядерной инфраструктурой внутри страны.

"Если бы произошла авария на каком-нибудь объекте ядерно-топливного цикла, то в атмосфере был бы не только рутений. Скорее всего, это говорит о том, что была авария на предприятии, которое занимается изготовлением именно радиоизотопов, в медицинских и исследовательских целях. В Казахстане это Институт ядерной физики в Алматы, но там аварий не было", – сказал замдиректора филиала Института радиационной безопасности и экологии Асан Айдарханов, курирующий вопросы воздушного мониторинга.

Что в Украине?

Эксперты сообщают, что в настоящее время фиксируется повышенный радиационный фон и на территории Украины.

По словам доктора физико-математических наук, завлабораторией радиоэкологической безопасности и радиационного мониторинга Научно-исследовательского предприятия "Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем" Григория Коваленко, на данный момент формировались две основные версии утечки рутения-106.

"Согласно первой, это падение спутника, в котором в топливных элементах присутствует рутений. По второй, утечку необходимо искать в медицинских учреждениях, потому что это вещество используется для лечения онкозаболеваний в офтальмологии. Искать в Восточной Европе инциденты на АЭС – уже нецелесообразно, потому что любое ЧП на атомной станции привело бы к выбросам не только рутения, но и как минимум цезия и других радионуклеидов. Поэтому, в месте концентрации рутения необходимо проработать первые две версии и искать источник исходя из них”, — сказал Коваленко РИА Новости Украина.

Читайте также: Из-за экологии в Украине каждые два часа умирают люди

По его словам, в Украине все атомные станции сейчас тоже зафиксировали превышение по уровню рутения на десятки микобеккрелей.

"В начале текущего года в Европе была аналогичная ситуация с превышением уровня йода, который фиксировали и в нашей стране в том числе. Максимальная активность была зарегистрирована на территории Польши, где с этим изотопом работали на производстве в медицинских целях", — напомнил Коваленко.

Украина проводит собственное расследование

Глава мониторинговой миссии МАГАТЭ по радиологическим аспектам Александр Коноплев подтвердил, что Украиной проводится собственное расследование по установлению причин появления рутения-106.

"Очевидно, что где-то произошел точечный концентрированный выброс радиоактивных веществ. Установить точное место и причины – самый актуальный вопрос. Для этого задействовали силы группы быстрого реагирования: проводятся выезды в точки возможного выброса на территории Украины для проведения замеров. Повышенный радиационный фон фиксируется в Шостке (Сумская область) и Калиновке (Винницкая область), но замеры не показали там рутения. У МАГАТЭ нет подтверждений, что источник загрязнения находится в России – у них изначально была низкая концентрация вещества. Так что говорить о том, что российские предприятия стали источником радиоактивного рутения – спекуляция", — заявил Александр Коноплев.

Он подтвердил, что наибольшее количество радиоактивного изотопа приборы зафиксировали в воздухе, меньшее – в почве и водоемах.

"Это свидетельство того, что загрязнение носит воздушный характер и выброс произошел в атмосфере. Пока нельзя исключать, что произошла авария спутника. Это подходит под предполагаемые характеристики загрязнения: локальный концентрированный выброс над поверхностью земли. Кроме того, в двигателях спутника используется плутоний – исходное вещество, из которого образуется рутений, который не встречается в чистом виде в природе. Пока никто из производителей не заявлял о ЧП со своими спутниками", — заключил Коноплев.