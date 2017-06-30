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    Общество

    Донбасс надо освобождать от людей из-за высокого уровня радиации - Тука

    (обновлено: )46814
    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В результате затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится уровень радиации, в связи с чем необходимо постепенно переселять людей из региона, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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    "Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет", — сказал Тука в эфире "5 канала", ссылаясь на доклад НАН Украины.

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    Он также добавил, что "загрязнения и радиация коснутся и территории страны-агрессора России".

    По словам замминистра, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.

    Тука также добавил, что по поводу экологической катастрофы в Донбассе необходимо начинать международные дискуссии.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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