Донбасс надо освобождать от людей из-за высокого уровня радиации - Тука

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В результате затопления шахт и повышения уровня воды в Донбассе повысится уровень радиации, в связи с чем необходимо постепенно переселять людей из региона, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет", — сказал Тука в эфире "5 канала", ссылаясь на доклад НАН Украины.

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Он также добавил, что "загрязнения и радиация коснутся и территории страны-агрессора России".

По словам замминистра, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.

Тука также добавил, что по поводу экологической катастрофы в Донбассе необходимо начинать международные дискуссии.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.