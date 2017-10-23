Из-за экологии в Украине каждые два часа умирают люди

РИА Новости Украина

Перед съездом коммунистической партии КНР в стране закрыли тысячи промышленных предприятий. Ради этого Пекин готов пожертвовать рабочими местами и экономическим ростом. В это самое время жителям Кривого Рога, Мариуполя и Запорожья по-прежнему остается жертвовать только своими здоровьем и будущим своих детей, пишет Никита Афанасьев для издания "Укррудпром".

Волна экологических инспекций в Китае привела к закрытию десятков тысяч предприятий, производящих промышленные товары — от промышленных химикатов до цемента и резины, подталкивая цены вверх и нарушая международные производственные цепочки. Эти инспекции подчеркивают стремление правящей коммунистической партии пожертвовать экономическим ростом ради того, что она называет "войной" с хроническим загрязнением воздуха, воды и земли в стране. Репрессии идут в преддверии съезда компартии Китая, который откроется завтра и переизберет Си Цзиньпина в качестве генерального секретаря КПК на второй пятилетний срок.

Си пытался улучшить ситуацию с экологией в стране еще в течение своей первой "пятилетки". Однако, по оценкам "Гринпис", примерно на третьей части территории Китая ситуация с загрязнением воздуха в этом году выглядит хуже чем в прошлом. Критики обвиняют Пекин в чрезмерной зацикленности на экономическом росте, низком статусе должностных лиц по охране окружающей среды и маленьких суммах экологических штрафов.

Однако, в августе в 31 провинции страны высадился внушительный "десант" экологических инспекторов во главе с правительственными кураторами из Пекина, чьи полномочия позволяют отправлять местных чиновников не только в отставку, но и в тюрьму. Также были радикально ужесточены санкции, введенные в отношении предприятий-загрязнителей. "Раньше это были просто штрафы, но теперь это грозит приостановкой или прекращением производства. Это имеет гораздо больший эффект, потому что для производителей — это вопрос жизни и смерти", — считает китайский эколог Ма Цзюнь.

"Впервые я чувствую, что бизнес получил мотивацию сохранять окружающую среду".

По данным местных СМИ, более 7000 фабрик были закрыты — по крайней мере, временно — в одной лишь провинции Сычуань. Согласно данным отраслевого журнала Rubber and Plastics News, в городе Цзыбо в провинции Шаньдун было закрыто в этом году уже 5000 химических компаний. По мнению французского банка Société Générale, экологические "репрессии" обойдутся Китаю в ближайшие полгода в 0,25% валового внутреннего продукта.

В частности, с октября Китай ввел самые строгие ограничения на производство стали, стремясь предотвратить масштабный зимний смог, в первую очередь, в Пекине, который традиционно окружен металлургическими гигантами. Первая волна сокращения производства позволит вдвое снизить производство стали в северо-восточном городе Таншань, крупнейшем сталелитейном центре Китая. Это в итоге обойдется в 20 млн тонн стали, что эквивалентно примерно 7,5% годового объема ее производства в стране.

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Три других ключевых города-производителя стали — Шицзячжуан, Аньян и Ханьдан — объявили об аналогичных сокращениях. Кроме того, китайских металлургов обязали сократить на 30% объем потребления коксующегося угля.

Сокращения производства являются частью плана по регулированию производства в так называемом (по аналогии с США) "ржавом поясе" Китая, который направлен на выполнение обязательств государства по сокращению концентрации твердых частиц в воздухе на 22% уже этой зимой.

Китайские власти более строго контролируют производителей стали, поскольку страна буквально трещит от избыточных мощностей и загрязнения тяжелой промышленности. До января министерство охраны окружающей среды Китая назначило еще одну инспекцию заводов в Пекине, Тяньцзине и 26 других городах, дабы обеспечить соблюдение более строгих правил ограничения вредных выбросов. Таншань, который производит порядка 11% стали в стране, подвергнется проверке с особой тщательностью.

На фоне новостей о войне с экологическим беспределом в авторитарном Китае, где нет ни полноценных выборов, ни свободы прессы, ни многих других демократических институтов, довольно занятно выглядит свежее интервью министра экологии Украины Остапа Семерака, в котором он констатирует отвратительную ситуацию с охраной окружающей среды в нашей стране.

Всемирный экономический форум отводит Украине 77-е место из 144 стран, оцененных в ходе составления Индекса глобальной конкурентоспособности, из-за коррупции, неустойчивого использования природных ресурсов и отсутствия финансового механизма реализации реформ. Экономика Украины может терять до 11% ВВП из-за снижения урожайности и увеличения убытков в сельском хозяйстве. Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха приводит к потере 15% урожая. Подсчитайте, сколько это в миллиардах долларов.

Не менее тревожны показатели в недропользовании. Но меня убивают другие цифры. По данным ВОЗ, каждые два часа в Украине умирают 3 человека из-за плохого состояния окружающей среды. Я не хочу скрывать тот факт, что в стране почти нет чистого воздуха, воды и почвы.

И при этом, Семерак демонстрирует свою полную неспособность (как впрочем и всего украинского государства) хоть как-то разрулить это безобразие.

Складывается впечатление, что сегодня китайские власти гораздо больше влияют на окружающую среду в нашей стране чем Порошенко, Гройсман, Парубий и Ко вместе взятые. Именно КНР сегодня остается основным рынком для экспорта украинского железорудного сырья — на нее приходится порядка 30%. И тот факт, что благодаря экологической кампании в Китае резко сократится объем производства стали, уже привел к падению цен на железную руду в китайских портах. За последние 5 недель на новостях о сокращении спроса на импортное ЖРС на 48 млн тонн в год, она просела на 22%. А значит немного чище станет в том же Кривом Роге, поскольку объемы экспорта украинского ЖРС ожидаемо упадут.

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К сожалению, все на что сегодня способны украинские власти, это констатировать, что от поганой экологии ежегодно гибнет более 13 тысяч украинцев. И продолжать ничего не делать, в то время как, например, Ринат Ахметов без зазрения совести продолжает травить жителей Мариуполя. Его "Метинвест" "издевательски обещает решить проблему в течение ближайшей "пятилетки". Можно не сомневаться, что при сохранении статус-кво к ее завершению воздух в Китае станет в разы чище, а в Мариуполе станет уже попросту невозможно дышать.

По сути, все это очередное доказательство, что в нашей стране процветает режим, который лишь имитирует демократические институты, игнорируя интересы населения в угоду олигархату, окончательно помешавшемуся на извлечении ренты в максимально не напряжной для него форме. Как результат, уровень онкозаболеваний в том же Мариуполе растет пропорционально доходам местного бизнеса Ахметова.

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