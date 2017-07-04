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    Задержан глава экологической организации - прокуратура

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    Как отмечается, задержанный требовал от одного из предприятий еженедельно выплачивать денежные средства. Вымогателя задержали при передаче 34 тыс гривен, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также об избрании меры пресечения.
    Прокуратура задержала главу экологической организации
    Пресс-служба Генпрокуратуры

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области совместно со Службой безопасности Украины задержали главу Всеукраинской общественной организации "Бюро по вопросам защиты экологии и здоровья" по подозрению в вымогательстве. 

    Сообщается, что задержанный требовал от одного из предприятий еженедельно выплачивать денежные средства.

    "Сумма зависела от объема добытой предприятием продукции, по предварительным подсчетам "дань" составляла около 200 тыс гривен в месяц. Кроме этого, глава указанной общественной организации, в случае отказа предприятия платить ему деньги, угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия", — говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

    Вымогателя задержали при передаче 34 тыс гривен, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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