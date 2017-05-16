В Донецке обсуждают сценарии экологической катастрофы

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Вторая международная научно-практическая конференция "Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения" началась сегодня в Донецке. Форум открыл глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. В приветственном слове Захарченко отметил высокий риск экологических катастроф в регионе из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ, а также об игнорировании украинскими властями критических проблем экологии в Донбассе.

"Еще до войны Донбасс был регионом, в котором находилось большое количество промышленных предприятий: угледобывающая отрасль, металлургия, химическая промышленность. Эти предприятия и в мирное время наносили вред окружающей среде. На сегодняшний день эта проблема усугубилась ведением боевых действий. В связи с этим риск техногенных катастроф и экологических аварий увеличивается в несколько раз. Страшно, что на землю Донбасса пришли люди, для которых эта земля не родная. Эти люди не только разрушают школы и убивают мирных жителей, они вполне способны специально произвести катастрофу, которая для нашего края будет непоправимой. Примеров таких масса. Взять, например, Константиновский государственный химический завод — один он может нанести вред окружающей среде, который еще несколько десятилетий нельзя будет устранить…", — сказал Захарченко.

Ранее в ДНР неоднократно заявляли об угрозе экологической катастрофы, грозящей не только Донбассу, но и соседним областям Украины. По мнению местных властей в результате постоянных обстрелов объектов жизнеобеспечения в регионе может произойти экологическая катастрофа, которая по своим масштабам может превзойти даже Чернобыльскую трагедию. Наибольшую обеспокоенность вызывают регулярные боевые действия в районе промышленной зоны между Авдеевкой и Ясиноватой, где расположена Донецкая фильтровальная станция, которая, как и многие другие объекты является экологически опасной из-за больших запасов хлора. С начала вооруженного противостояния на территории ДФС были зафиксированы многочисленные попадания мин и артиллерийских снарядов, десятки раз станция приостанавливала работу, оставляя без водоснабжения десятки тысяч людей проживающих по обе стороны линии фронта. Последний раз это произошло в результате обстрела фильтровальной станции в конце апреля.

Кроме того в Донбассе практически полностью затоплены горные выработки на семи угольных шахтах ДНР. Выход подземных вод на поверхность создаст критическую ситуации для окружающей среды и гражданской инфраструктуры. Безусловно пострадает при этом и мирное население по обе стороны линии разграничения.

"Шахта — это сложное инженерное сооружение, ее ствол проходит через множественные водоносные горизонты. Для их контроля устанавливаются водоотливные установки, которые непрерывно откачивают воду во время работы шахты. Если по каким-то причинам в этом сложном механизме возникают сбои, например, шахта обесточена, вода прекращает откачиваться, то начинается ее подъем и аварийное затопление. Еще следует сказать о РИПах — радиоизлучающих приборах, которые установлены в шахте. Это источники радиоактивного излучения, радиация, которая попадает в подземные воды. Более того, практически все шахты у нас гидравлически связаны, и мы получаем обширное кольцо загрязнения, причем включая территории Донецкой области, временно подконтрольные Украине. Это еще один повод для беспокойства экологов, это может привести к непредсказуемым последствиям. Всего в Донбассе в результате военных действий было затоплено 7 шахт", — сообщили в комитете по экологической политике и природным ресурсам самопровозглашенной ДНР.

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Напомним, в феврале главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий представили гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, одной из частей которой стала экологическая безопасность. В рамках программы лидеры республик потребовали у украинской стороны предоставить доступ специалистам на ряд опасных промышленных предприятий вблизи линии разграничения, в том числе на Авдеевский коксохимический завод, Фенольный завод в Торецке и ряд других. Однако в настоящее время представители из ЛДНР доступа для инспекции на украинские промышленные предприятия так и не получили.