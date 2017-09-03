КНДР: ядерное испытание не привело к утечке радиации

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Такое заявление было сделано по центральному ТВ КНДР.

Трансляция заявления велась южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.

"Подтверждено, что испытание не привело к провалам почвы, утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду", — говорится в заявлении.

Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по южнокорейскому времени (12.00 по северокорейскому времени и 06.30 мск) в районе города Кильчу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Премьер-министр Японии поручил правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России. Глава японского МИД заявил, что Токио направил Пхеньяну по дипломатическим каналам решительный протест и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР.