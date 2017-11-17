Тренд дня: как Турчинов отрезал Порошенко от православного электората

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

У украинцев появился еще один официальный выходной и еще один день стал рабочим. Так, нардепы объявили католическое Рождество 25 декабря выходным днем, а рабочим сделали 2 мая. "За" такое решение проголосовало 238 народных избранников. Принятие такого решения депутаты аргументировали тем, что 25 декабря "празднует весь мир".

Таким образом, в ст. 73 Кодекса законов о труде (праздничные и нерабочие дни) напротив Рождества Христова будут стоять две даты — 7 января и 25 декабря. Тем не менее будет ли новшество применено уже в 2017, пока не известно. В этом году 25 декабря приходится на понедельник, а у правительства есть два месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новшествами.

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов отметил, что в Украине остается 11 праздничных дней.

"Фактически их значительно больше — от 2 до 5 дополнительных выходных понедельника из-за переноса выходного с праздничного дня плюс "загульные периоды" 1-8 января и 1-9 мая. В среднем по Евросоюзу 9,2 праздничных государственных дня на одну страну, с учетом местных (земельных) праздников — около 11", — написал Блинов в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина не является лидером в мире ни по количество госпраздников, ни по общим дням отдыха (обычные выходные + праздники + отпуск).

"В той же Дании базовый оплачиваемый календарный отпуск 30 дней, при этом рабочая неделя 37 часов. Праздников, правда 9. А вот в Испании 14 госпраздников, в Болгарии и Японии — 16. В Штатах — 11. Есть Латинская Америка и островные государства, где их два десятка", — уточнил эксперт.

По его мнению, Украина с отменой выходного 2 мая стала ближе к РФ.

"Там 2 мая не празднуется уже много лет, только 1-е — День труда. В РФ 6 праздничных дней и новогодняя праздничная неделя с 1 по 8 января. Итого — 14. В первые годы независимости у Украины было буквально 9 праздников. Потом добавился День Конституции, потом перенос выходного с субботы-воскресенья на понедельник, а затем и День защитника Украины. Теперь второе Рождество вместо второго Дня праздника Весны и Труда", — подытожил Блинов.

Он также добавил, что с точки зрения экономики латентная безработица в Украине растёт.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что отмена выходного дня 2 мая показала, как власть далека от простого народа.

"Им посадочно-картофельная тема украинцев далека. Хотя, благодаря этой власти, для многих огороды стали средствами выживания. Как в 90-х. Впрочем, задача этой власти именно в том, чтобы сократить население всеми возможными методами. От войны, грабительских тарифов, космических цен и платной медицины до создания проблем с посадкой картошки…", — акцентировал аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Сергей Быков подчеркнул, что вместо обсуждения выходных и рабочих дней парламенту следует думать об экономике.

"Циничные ублюдки. Вместо того чтобы рассматривать инфраструктурные законопроекты, которые могут стимулировать экономику и привлечь в Украину миллиарды инвестиций, они решили обсуждать выходной день 25 декабря. Злость и ярость", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев назвал новую инициативу народных избранников глупой.

"По замене 2 мая 25-м декабря. Это тупо. Но не потому, что все подумали. Все просто: когда лучше выходной? На майские, когда тепло и красиво, или 25 декабря, когда холодно, слякоть и ад? Вот и я так думаю", — считает журналист.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Кость Бондаренко также возмутился отменой 2 мая.

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"Отмену 2 мая как выходного дня я этой власти не прощу! Можно терпеть все — диктатуру, коррупцию, нарушение свободы слова, самоизоляцию, самодурство, плохие дороги и даже медицинскую реформу. Но за 2 мая их ждет Гаага! И в этом — уверен — со мной солидарны олигарх Дмитрий Фирташ, политологи Михаил Павлов и Дмитрий Корнейчук. Очень хочется надеяться на поддержку со стороны народного депутата Ирины Подоляк и всех тех, кто, как и я, родились 2 мая!", — с иронией написал он в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко обратила внимание также и на реакцию секретаря СНБО Александра Турчинова на официальное празднование 25 декабря.

"Как незаметно Турчинов отрезал Порошенко от православного электората. "Это важное мировоззренческое и историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов", – отметил секретарь СНБО А. Турчинов, комментируя признание 25 декабря государственным праздником", — подчеркнула Дьяченко.