Странные и смешные. Хроники "талант-шоу" на конкурсах на госслужбе

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В череде скандальных парламентских инициатив народные избранники взялись за госслужбу, отказавшись от "постмайданной реформы". Так, Рада отменила конкурсный отбор глав местных администраций и центральных органов исполнительной власти, таким образом вернув "ручное назначение" региональных руководителей и вывела их из категории госслужащих. Это касается и местных начальников: полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, фискальной службы и прочих.

В БПП аргументировали необходимость такого нововведения неэффективной работой госадминистраций.

"Больше года назад мы приняли закон о государственной службе. Действительно, он очень прогрессивный, но в том, что касается местных государственных администраций, к сожалению, мы получили большие проблемы. Они обезглавлены, они неэффективно работают", — заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов перед рассмотрением законопроекта.

Пользователи социальных сетей в свою очередь возмутились возвращением президенту права единоличного назначения глав местных госадминистраций без конкурса.

Впрочем, назначение госслужащих по открытому конкурсу нередко сопровождались скандалами. Яркий тому пример — безграмотный депутат Алексей Савченко, которому все же удалось возглавить Николаевскую ОГА.

О самых громких конфликтах конкурсных отборов на руководящие должности госслужащих и не только — в обзоре РИА Новости Украина.

Двоечник-губернатор

В минувшем году народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Савченко победил в конкурсе на должность главы Николаевской областной государственной администрации. Однако, как выяснилось, сам конкурс прошел не без сучка.

Савченко в своей письменной презентации на конкурсе допустил многочисленные ошибки: на каждой странице, подготовленной во время работы над ситуативной задачей, их были десятки.

Страна Письменная презентация нардепа от "Блока Петра Порошенко" Алексея Савченко в конкурсе на должность главы Николаевской областной государственной администрации

В его работе — многочисленные опечатки, несоответствие в падежах, а иногда и непонятные обороты. Например, "диячу освиту" вместо "дитячу освіту" или "навидь ликів" вместо, очевидно, "навіть ліків". Есть высказывания, когда не сразу можно понять, что имел в виду кандидат-победитель. Например, "підрамка селу", "пітоні води", "дующего институту праці".

Несмотря на то, что презентацию демонстрировали на экране перед комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая должна была оценивать работу и выступление на собеседовании, ни один из членов комиссии не обратил внимания на многочисленные грамматические ошибки в презентации кандидата и не задавал вопросов по качеству написания работы.

Письменное тестирование из 40 вопросов Савченко прошел за 6 минут и 4 секунды. При этом на 34 вопроса он ответил правильно. То есть в среднем, на каждый вопрос губернатор тратил по 9 секунд.

Несмотря на все это, Савченко заветную должность получил, а в Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы заявили, что другие кандидаты были еще хуже неграмотного победителя. Вместе с тем после скандала с Савченко конкурсы по отбору чиновников засекретили.

Экосистемы? Нет, не слышал

Скандал с назначением по конкурсу разгорелся в 2016 году вокруг должности директора национального парка "Тузловские лиманы", расположенном на территории Татарбунарского района Одесской области. В соревнованиях за "лакомую должность" победил профан в биологии Виталий Чакир, рекомендованный на эту должность департаментом экологии Одесской ОГА и Татарбунарским райсоветом.

На конкурсе Чакир даже не смог ответить на вопрос, что такое экосистема, не говоря уже о других элементарных вещах. Всего он ответил на 42 вопроса из 135, но этого результата оказалось достаточно для победы.

Позднее, став звездой Youtube, Чакир отказался от должности и победа автоматически перешла следующему кандидату Олегу Куракову, который так же особыми знаниями не отличился — набрал по конкурсу 22 балла из 135.

Лавра одна, директора — два

Совсем свежий конфликт — вокруг выборов нового руководителя заповедника "Киево-Печерская Лавра", где появилось два и. о. директора, а сам конкурс был сорван. В саботаже конкурса обвинили Минкульт, так как представители министерства в конкурсной комиссии на заседание не явились, поэтому выборы гендиректора не состоялись.

Действующий гендиректор Любомир Михайлина, у которого заканчивался контракт, назначил и.о. генерального директора своего первого зама Александра Овчара. В то же время Министерство культуры поставило на должность и.о. гендиректора Александра Рудника, который, по отзывам коллектива заповедника, никакого отношения к культуре ранее не имел.

Фактически, у заповедника появилось сразу два руководителя. Сотрудники заповедника были уверены, что профильное ведомство пытается нового конкурса избежать, либо же так подберет комиссию, чтобы ее члены проголосовали за нужного кандидата.

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Позднее министерство пообещало назначить повторный конкурс, переизбрать комиссию и, наконец, выбрать легитимного директора, а представители комиссии и коллектива заповедника подали иск в Админсуд в попытке оспорить назначение Рудника, считая его как минимум не соответствующим своей новой должности.

По материалам открытых источников интернет