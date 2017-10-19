Откровения чиновников: украинцы, вы сами во всем виноваты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Плохо работают

Украинские министры не перестают удивлять и шокировать своими заявлениями. На этот раз отличился в Вашингтоне глава Минфина Александр Данилюк. По его мнению, жители страны плохо работают, что мешает росту экономики Украины.

"Низкая производительность труда — это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем, которая мешает развитию экономики во многих странах. В частности, в Украине это — одна из наибольших проблем", — заявил Данилюк.

Министр подчеркнул, что над этим нужно работать, нужно привлекать инвестиции. "Без повышения производительности мы можем только мечтать о росте нашей экономики", — отметил Данилюк.

Также руководитель Минфина обратил внимание и на другую проблему — низкое качество образования. "Все страны увеличивают финансирование, и кстати мы — не исключение, но мы не решаем вопроса качества образования", — отметил он.

Много едят

В начале августа 2017 года глава министерства соцполитики Андрей Рева пришел к феноменальному выводу: украинцы тратят много денег на питание, потому что много едят.

Свою точку зрения на эту проблему чиновник озвучил в эфире канала 112 Украина. В передаче была приведена статистика: граждане Украины тратят 50% доходов на еду, в Германии этот показатель – 14%, а в Польше – 25%. Интересно, что в Германии при таких-же ценах на продукты средняя зарплата примерно 2,5 тысячи евро, а украинцы получают примерно 200-250 евро в месяц.

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По мнению Ревы, причина кроется в том, что украинцы, по сравнению с европейцами, любят покушать. "У наших людей есть такая историческая традиция: голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах… Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — высказался Рева.

Такие слова министра вызвали взрыв негодования в соцсетях. За такие выводы Реву даже предложили наградить премией "Золотая ж*па", стать ему экстрасенсом, кодировать от чревоугодия и многое другое. Многие с возмущением писали, что на фоне повального роста цен и тарифов слова министра звучат как откровенное издевательство.

Все делают в последний момент

Не остался в стороне и глава МВД Арсен Аваков. В июне 2017 года Аваков заявил, что в биометрическом буме и огромных очередях, которые возникли после получения безвиза, виноваты сами украинцы. По его словам, ведь украинцы все делают в последний момент.

"У нас ежедневно выдается сейчас 20,5-21 тыс. биометрических паспортов. Это абсолютные рекорды. Так устроен наш человек, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди", – говорил министр.

Сами виноваты в коррупции

Примечательно, что еще в ноябре 2014 года президент Петр Порошенко признавал, что украинцы плохо живут из-за коррупции.

При этом замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив винил в этом самих украинцев. По его мнению, общество пускало многие важные процессы на самотек

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"Когда мы смотрим на те события, которые сегодня происходят в обществе, мы говорим о том, кто в этом виноват. А виноваты, в первую очередь, граждане Украины, которые на протяжении 20 лет жили в этой стране и позволили состояться том, что произошло. Не все предприниматели платили налоги всегда, не все растаможивания товаров происходят честно. И если мы будем идти дальше — общение с медициной, образованием, структурными органами в государстве происходило также созданием условий, где коррупция могла развиваться", — заявлял Шимкив.

По материалам из открытых источников интернет