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    Аналитика и комментарии

    Откровения чиновников: украинцы, вы сами во всем виноваты

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    Искать крайних всегда легко. Похоже, это хорошо усвоили нынешние власти, которые любят винить во всех бедах как не РФ, так самих же граждан. То украинцы много едят, то плохо работают, что мешают росту экономики, то сами виноваты в коррупции.
    Флаг Украины. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Плохо работают 

    Украинские министры не перестают удивлять и шокировать своими заявлениями. На этот раз отличился в Вашингтоне глава Минфина Александр Данилюк. По его мнению, жители страны плохо работают, что мешает росту экономики Украины. 

    "Низкая производительность труда — это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем, которая мешает развитию экономики во многих странах. В частности, в Украине это — одна из наибольших проблем", — заявил Данилюк. 

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    Министр подчеркнул, что над этим нужно работать, нужно привлекать инвестиции. "Без повышения производительности мы можем только мечтать о росте нашей экономики", — отметил Данилюк.

    Также руководитель Минфина обратил внимание и на другую проблему — низкое качество образования. "Все страны увеличивают финансирование, и кстати мы — не исключение, но мы не решаем вопроса качества образования", — отметил он.

    Много едят 

    В начале августа 2017 года глава министерства соцполитики Андрей Рева пришел к феноменальному выводу: украинцы тратят много денег на питание, потому что много едят. 

    Свою точку зрения на эту проблему чиновник озвучил в эфире канала 112 Украина. В передаче была приведена статистика: граждане Украины тратят 50% доходов на еду, в Германии этот показатель – 14%, а в Польше – 25%. Интересно, что в Германии при таких-же ценах на продукты средняя зарплата примерно 2,5 тысячи евро, а украинцы получают примерно 200-250 евро в месяц.

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    По мнению Ревы, причина кроется в том, что украинцы, по сравнению с европейцами, любят покушать. "У наших людей есть такая историческая традиция: голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах… Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — высказался Рева.

    Такие слова министра вызвали взрыв негодования в соцсетях. За такие выводы Реву даже предложили наградить премией "Золотая ж*па", стать ему экстрасенсом, кодировать от чревоугодия и многое другое. Многие с возмущением писали, что на фоне повального роста цен и тарифов слова министра звучат как откровенное издевательство.

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    Украинское фото
    Коррупция в Украине убивает страну и настораживает инвесторов

    Все делают в последний момент

    Не остался в стороне и глава МВД Арсен Аваков. В июне 2017 года Аваков заявил, что в биометрическом буме и огромных очередях, которые возникли после получения безвиза, виноваты сами украинцы. По его словам, ведь украинцы все делают в последний момент. 

    "У нас ежедневно выдается сейчас 20,5-21 тыс. биометрических паспортов. Это абсолютные рекорды. Так устроен наш человек, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди", – говорил министр.

    Сами виноваты в коррупции 

    Примечательно, что еще в ноябре 2014 года президент Петр Порошенко признавал, что  украинцы плохо живут из-за коррупции. 

    При этом замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив винил в этом самих украинцев. По его мнению, общество пускало многие важные процессы на самотек

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    "Когда мы смотрим на те события, которые сегодня происходят в обществе, мы говорим о том, кто в этом виноват. А виноваты, в первую очередь, граждане Украины, которые на протяжении 20 лет жили в этой стране и позволили состояться том, что произошло. Не все предприниматели платили налоги всегда, не все растаможивания товаров происходят честно. И если мы будем идти дальше — общение с медициной, образованием, структурными органами в государстве происходило также созданием условий, где коррупция могла развиваться", — заявлял Шимкив. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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