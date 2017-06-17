Кабмин объявил конкурс стартапов с призовым фондом в 1,5 млн грн

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров при поддержке USAID и UKAID инициировал конкурс стартапов Open Data Challenge. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Государство открывает данные не только для повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, но и для стимулирования развития коммерческих и общественных проектов на базе открытых данных, которые имеют огромные перспективы (например, сегодня Direct Open Data Market Size EU оценивается на уровне 60 млрд евро)", – написал он.

Премьер-министр отметил, что за год Украина значительно повысила свои позиции в международных рейтингах открытости данных, таких как Open Data Barometer (+18 позиций) и Open Data Index (+24 позиции).

"Именно с этой целью правительство Украины при поддержке USAID Ukraine и UKAid инициировал конкурс стартапов на базе открытых данных Open Data Challenge – идеатоны в городах Украины. Призовой фонд первого цикла – 1,5 млн грн", – заявил премьер.

Скриншот с сайта Facebook

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в 2017 году правительство усилит работу по поддержке украинских стартапов и увеличению количества инвестиций для их реализации.