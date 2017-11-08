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    Нарочно не придумаешь. Чиновник изумил своей необразованностью

    (обновлено: )41931
    На совещании городского совета заместитель мера Черкасс Геннадий Шевченко оконфузился, перепутав римские цифры с буквами. Во время речи главы департамента финансовой политики города Наталии Джуган заммэра привлекла надпись на слайде.
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    Чиновник истолковал надпись как "Черкассы занимают "Хы" место в рейтинге украинских городов". Другой чиновник пошутил, сказав, что это "хорошее место".

    Тогда Джуган разъяснила, что означает такая аббревиатура.

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    "А вы не знаете, что это? Палочка и "Хы" — это девять, а без палочки — десять", — пояснила она заместителю градоначальника.

    Когда чиновница возобновила свою речь, ей пришлось снова объяснять Шевченко римские цифры, когда он в очередной раз их спутал с буквой "х".

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