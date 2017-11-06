Вице-премьер: ученым и чиновникам надо переходить на обычные пенсии



КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Многим категориям пенсионеров, которым начисляются специальные пенсии, выгоднее получать обычную пенсию, считает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.



Ранее Розенко сообщил, что инвалидам пересчитают пенсии с 1 декабря — почти на два месяца позднее, чем остальным пенсионерам в рамках принятой Пенсионной реформы.



Теперь вице-премьер уточнил, что бывшим ученым, госслужащим выгоднее отказаться от специальной пенсии и оформить обычную.

"Многие ученые и государственных служащих сейчас жалуются на то, что им не перечислили пенсии. Таким людям следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и просчитать целесообразность перехода из специальной пенсии на обычную пенсию. Обычная пенсия сейчас может быть значительно выше, чем прежняя научная пенсия или пенсия государственного служащего", — сказал Розенко в эфире "112 Украина".

Он обещает, что пересчет произойдет быстро, в присутствии пенсионера.

По словам Розенко, при перерасчете пенсий повышение не получили ни бывшие прокуроры, ни судьи, ни народные депутаты: "Мы не повышали пенсии ни бывшим прокурорам, ни судьям, ни народным депутатам или министрам, ни чиновникам разных уровней. Осовременивание пенсий касается, прежде всего, тех людей, которые проработали всю жизнь действительно на тяжелых профессиях. И наибольшее повышение произошло у тех, кому с 2011 года не было сделано никаких перерасчетов пенсий".

Напомним, Верховная Рада 3 октября одобрила закон о Пенсионной реформе, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. 8 октября, закон подписал президент Петр Порошенко.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.