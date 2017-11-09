Рада изменила правила назначения губернаторов

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон №7126 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы", в котором прописаны правила назначения губернаторов, передает "Укринформ".

Документом, который поддержали 234 нардепа, предусмотрены изменения в процедуру назначения руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, и председателей местных государственных администраций и их заместителей.

В соответствии с действующей редакцией закона "О центральных органах исполнительной власти", руководители центральных органов исполнительной власти назначаются на должность и освобождаются от должности Кабмином по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы после конкурсного отбора.

Парламент постановил, что премьер-министру будут вноситься предложения относительно кандидатуры на должность руководителя центрального органа исполнительной власти и по предложению его руководителя — относительно кандидатур на должности его заместителей, если иное не предусмотрено законом.

К системе центральных органов исполнительной власти отнесены, в частности, госслужбы, госагентства, другие центральные государственные органы исполнительной власти.

Рада также изменила процедуру назначения председателей местных государственных администраций, их заместителей, установив, что на них не распространяется действие закона о госслужбе.

Кроме того, парламент установил, что обязанности руководителя государственной службы в местных государственных администрациях будет осуществлять руководитель аппарата местной государственной администрации.

Напомним, ранее Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2017 год, который предусматривает увеличение расходов для финансового обеспечения Национальной полиции более чем 1,5 миллиарда гривен.