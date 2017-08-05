Эксперт: проведение конкурсов на осуществление перевозок - это пережиток

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Киевской облгосадминистрации прошли обыски. Прокуратура совместно с СБУ проверяли информацию о взятках, которые перевозчики платили областным чиновникам за разрешения на работу.

По данным следствия, чиновники управления инфраструктуры обладминистрации в 2015-2016 годах использовали коррупционную схему выдачи документов на право обслуживания ряда пригородных автобусных маршрутов.

В результате в тендере побеждали подконтрольные чиновникам перевозчики и аффилированные с ними структуры, которые фактически не соответствовали квалификационным требованиям конкурса.

Своим мнением по поводу разрешения на обслуживание пригородных маршрутов в эфире радиостанции Голос Столицы поделился президент Союза перевозчиков Украины Валентин Демчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть про конкретні претензії, які є до чиновників ОДА. Раніше повідомлялося, що чиновники вимагають хабарі з перевізників. Чи так це?

— Питання трошки не до мене, тому що я з ними не співпрацюю, члени нашої організації здійснюють більш міжобласні перевезення, де немає присутності Київської адміністрації. Але тема мені відома по всій Україні. Тобто періодично такі от ганебні випадки відбуваються. Відбуваються, тому що хтось хоче виграти конкурс, не маючи на те підстав, не маючи достатньої кількості балів. Нерідко на перевізників здійснюється тиск з боку влади, щоб зняли свої пропозиції на участь у конкурсі і так далі. Тобто така ситуація можлива, і вона виникає.

Чи можливо зайти новим людям на ринок перевезень взагалі без хабара?

— Я вважаю, що можливо. Можливо, коли людина має відповідні на те умови. Тобто у нас сьогодні в постанові Кабміну прописано порядок проведення конкурсу, де кожен перевізник набирає певну кількість балів. І більша кількість балів є підставою для визнання перевізника переможцем. Сьогодні перевізники про це вже знають. Якщо влада вимагає від перевізника хабаря, при цьому перевізник має достатньо велику кількість балів, завдяки тому, що у нього є певне підприємство, працевлаштовано досить багато людей, є лікарі, механіки працевлаштовані, є достатньо транспорту, тобто достатньо пасажиромісць, то це набирається в певну кількість балів, в тому числі і сертифікати транспортних засобів, це дає, максимум, приблизно, 50 балів. Якщо перевізник має таку кількість балів, у нього всі документи в порядку, він подає пакет документів, і тут чомусь не стає переможцем. На те у нас є суди. І суди, я хочу сказати, достатньо ефективно приймають рішення по цих питаннях, якщо відбулася якась незрозуміла схема при проходженні певного конкурсу.

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Правила конкурсу визначаються на рівні Кабміну. А місцева влада може їх якось видозмінювати?

— Дуже важко, основне, те, що прописано в постанові Кабміну, має виконуватися. Міська влада, замовник послуг на місцевому рівні, в даному випадку — це ОДА, може внести якусь додаткову умову конкурсу, ці додаткові умови конкурсу, вони так само будуть стосуватися всіх перевізників, які подали свої документи на участь в конкурсі. Тобто це умови гри для всіх, і вони однакові.

Тоді, що не подобається вашим колегам, які протестували проти дій Київської ОДА?

— У принципі конкурс прописаний, але на перевізника так само можна тиснути. Щоб він відмовився від подачі документів, тобто погрожувати йому певними діями, скажімо, перевірками, розірванням вже діючих договорів і так далі. Тобто сам конкурс не виключає можливості впливу на перевізника. І це, я так розумію, періодично відбувається, тому перевізники цим незадоволені. Вони хочуть працювати прозоро. На мою думку, взагалі, такі конкурси, які зараз є, їх вже потрібно відміняти. В Європі не існує цих конкурсів, і як я знаю, законодавець наш вже готовий до того, щоб внести зміни в діюче законодавство і в принципі відмовитися від цих конкурсів, зробити по принципу міжнародних перевезень — перевізник подає пакет документів, що все нормально, йому дають дозвіл і він їздить.

Тобто при виконанні обов'язкових умов автоматично отримується ліцензія?

— Так. Тобто спочатку треба буде прописати, посилити те, що ліцензійні умови, тобто ліцензію можуть мати лише ті перевізники, які виконують ці умови, і вони мають бути складніші, ніж сьогодні є. І після цього можна вже буде перевізнику надавати дозвіл на маршрут, якщо він відповідає цим умовам. Я вважаю, що це була б нормальна практика, з'явилася би конкуренція… в кінцевому рахунку пасажир би точно виграв від цього. Більше того, самому перевізнику сьогодні невигідно нехтувати цими питаннями. Тому що, мало що: станеться ДТП, станеться якийсь прикрий випадок, а у перевізника не пройдені ці етапи. Тобто відповідальність буде нести вже перевізник. Такими діями перевізник з себе в принципі знімає відповідальність. І з тими перевізниками, з якими ми співпрацюємо, я знаю, впевнений, що вони зацікавлені, щоб водії кожного дня проходили медогляд, а транспортний засіб — техогляд.

Бувають випадки, коли автобуси ламаються прямо на маршруті. У чому тут проблема?

— Буває по-різному. Це техніка. Буває так, що дійсно є перевізники, які нехтують цими питаннями і відносяться до цього так собі… але ще вам скажу, ті автобуси, які сьогодні їздять у нас на лінії, вони також не витримують жодної критики. Він може бути технічно справний, поламатися в той самий день ще п'ять разів щось інше. Тобто немає у нас зараз в обслуговуванні пасажирів гарних автобусів. Виною тому наше законодавство, яке забороняє ввезення автобусів, таких, як може дозволити собі перевізник, і які є технічно справними. Ви знаєте, у нас не нижче Євро-5 ввезенням, а це автобуси досить дорогі…

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Це в теорії, але скільки у нас "Богданів" їздить, вони не завжди відповідають Євро-5?

— Я цей автобус взагалі автобусом назвати не можу. Їздять, тому що перевізника не поставили перед вибором, йому дали єдине, що він може купити, по суті, це "Богдан" і "Еталон", ще "Газель". А ці автобуси старі, недопрацьовані, вони не витримують наших умов, вони погано розроблені, хто їм дав Євро-5, нам залишається лише здогадуватися. І, певно, і Євро-2 не пройде, але йому дають оце Євро-5. І оця корупція, ці незрозумілі речі починаються там.

Ранее эксперт в сфере транспорта Валентин Демчук в эфире "ГС" заявил, что введение электронного билета приведет к росту цен на проезд, обойдется в десятки миллионов гривен и грозит протестами перевозчиков и пассажиров.