До последней клетки мозга. В информационной войне победителей не будет

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Недавно на заседании "круглого стола", посвященного информационной составляющей планов реинтеграции потерянных Киевом территорий, участники спорили о том, кто проигрывает информационную войну — Украина или Россия? Такие споры периодически возникают, поскольку Киев считает Россию страной-"агрессором".

Сошлись на том, что пока — "проигрывает Украина". Хотя, на наш взгляд, победителей тут нет и быть не может. От вражды между народами Украины и России проигрывают обе стороны, а выгодополучатели… Они живут под другим небом.

Но в Киеве сейчас иное восприятие, отрицать утверждения о "гибридной войне", которую якобы ведет Россия против Украины, здесь мало кто рискнет. Во всяком случае, среди участников упомянутого "круглого стола" таких отрицателей не было. А информационная война — важная часть войны "гибридной". Почему считают, что проигрывают?

Объяснение простое: у Москвы "ресурсов больше", а дисциплина в рядах "информационных армий" куда крепче, ведь в Украине — "свобода слова" и "демократия", тогда как в России — "диктатура" и "нет свободной журналистики".

"Критического мышления — нуль"

О разности потенциалов РФ и Украины в информационном противостоянии и об отсутствии свободной журналистики в России заявила принимавшая участие в дискуссии первый замминистра информполитики Украины Эмине Джапарова.

"Договоримся, что мы не будем сравнивать Российскую Федерацию с Украиной, учитывая масштаб их (России — ред.) ресурсов и того, что сегодня демонстрирует Украина", — сказала она, добавив, что "Российская Федерация — это режимная страна".

"В Российской Федерации нет свободной журналистики. Сейчас почти массово покидают Российскую Федерацию остатки свободных журналистов, да? Точнее, люди, которые претендуют быть свободными журналистами…", — сообщила Джапарова.

Кроме того, по ее словам, в РФ "независимо от того, какая форма собственности телеканалов, радио, газет, журналов, они просто вынуждены сегодня отрабатывать официальную позицию Кремля — вынуждены, потому что иначе невозможно работать в той стране, отберут аккредитацию или регистрацию, или лицензию…".

Словом, констатировала чиновница, в России сильный административный ресурс, который дополняется вложением значительных денежных средств. Именно по этой причине, по мнению Джапаровой, украинцам, у которых есть родственники и знакомые в РФ, "невозможно с ними разговаривать, они (те, кто в России — Ред.) не слышат вообще, критического мышления — нуль…".

Отметим, что разговаривать друг с другом многим стало трудно и внутри Украины, и это подтверждает тот факт, что за "круглыми столами" уже практически не собираются представители разных точек зрения, как это было до "евромайдана". Не странно ли?

Где свободы больше

Сентенции об отсутствии свободной журналистики в России и о будто бы полном расцвете свободы слова и мнений на Украине не имеют под собой оснований, считает главный редактор издания "Политнавигатор" Сергей Степанов.

"Вспомните, как охрана Петра Порошенко неоднократно грубо оттесняла российских репортеров, задававших неудобные вопросы. И вспомните украинского корреспондента УНИАН, который имеет возможность озвучивать все что угодно — на пресс-конференциях Владимира Путина и на федеральных телеканалах", — сказал Степанов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он напомнил, что украинские телеканалы лишают лицензии за приглашение в эфир политика из РФ, тогда как в российских ток-шоу ежедневно участвуют гости с Украины.

"Российская оппозиция, желающая дружбы с нынешним режимом в Киеве, может проводить многотысячные марши и одиночные пикеты. Нетрудно представить, чем обернется попытка акции за дружбу с Россией сегодня в украинских реалиях, — отметил Степанов. - И даже пример Николая Семены, оправдывавшего террористические действия экстремистов на границе Крыма, крайне показателен. До решения суда он был на свободе, а не за решеткой, как Василий Муравицкий. Приговор — условный, а не реальный тюремный срок".

По словам журналиста, "пани Джапарова как бывшая крымчанка, прекрасно знает, что большинство жителей полуострова всегда поддерживало воссоединение с Россией".

"К сожалению, сегодня именно бывшие земляки больше всего вредят Крыму, подстрекая к усилению санкций, блокады и репрессий", — отметил Степанов.

И добавил: "Мотивы этих людей понятны — сегодня их антироссийская деятельность выгодна и щедро поддерживается".

Параллельная реальность

Что касается "картины мира", создаваемой ежечасно украинскими медиа, то тут далеко не все так замечательно, как говорят представители Мининформа. "Картинка" достаточно сильно искажена, и последствия — трагичны. По сути, медиа творят для потребителя "параллельную реальность". Виноваты в этом политики, олигархи, журналисты и… само общество, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Необходимо отметить три аспекта искажения украинского информационного пространства, которые можно рассматривать. Первый — это, собственно, сама пропаганда. Тут мы видим симбиоз Порошенко и олигархов. Порошенко дает им возможность вместе с ним грабить страну. Олигархи на своих каналах взамен гнут официальную линию власти. Включая — постоянное участие на ТВ работающих на власть "экспертов" и "политологов", помогающих создавать параллельную реальность в СМИ", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

По словам эксперта, второй фактор — это самоцензура журналистов и ведущих на телеканалах.

"Наши журналисты — это конъюнктурщики. И они четко чувствуют, что от них хотят хозяева. И выслуживаются так сильно, что даже не надо присылать какие-то "темники" из Администрации президента", — отметил аналитик.

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Но не следует всю ответственность возлагать только на журналистов и владельцев медиа.

"Третий фактор — это запрос общества на пропаганду Мы должны понимать: пропаганда, с одной стороны, формирует позицию общества. Но, с другой стороны — пропаганда не работает, если не "попадает" в тайные и явные мысли самого общества. Если бы часть общества не хотело потрясений — никогда бы не сработала технология Майдана. Если бы не существовал раскол страны — никогда бы не могла сработать пропаганда по разжиганию войны на Донбассе", — резюмировал Корнейчук.