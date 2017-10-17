Политолог из Украины зарабатывает на политических ТВ-шоу в РФ миллионы - СМИ

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Ежемесячный доход украинского политолога Вячеслава Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, участников политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник kp.ru.

"Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть — за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты", — рассказал источник издания.

Он отметил, что Ковтун является "самым дорогим" гостем эфиров.

"Его месячный заработок со всех шоу и каналов — от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц", — сообщил источник.

"Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров", — отметил собеседник kp.ru.

Польский политолог Якуб Корейба, в свою очередь, получает меньше 500 тысяч рублей в месяц. "Его проблема в том, что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально — оформляют договор, платят налоги", — рассказал источник.

Издания напоминает, что 16 апреля Вячеслав Ковтун в ходе программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Денисов в ответ на выпады посоветовал ему следить за новостями и завершил спор фразой: "Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо".

Вячеслав Ковтун, facebook Вячеслав Ковтун

В мае 2016-го в эфире программы "Процесс" на телеканале "Звезда" Ковтун получил по лицу от украинского телеведущего Юрия Кота, а в октябре его побили в гримерке во время перерыва в передаче «Время покажет» на Первом канале. Ударившим Ковтуна человеком оказался Александр Бородай, первый председатель Совета министров самопровозглашенной ДНР.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале.