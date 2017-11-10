Остались одни. Национализм рассорил Украину с соседями

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Нынешней украинской власти становится все сложнее оправдывать свои идеологические предпочтения. Политика "бандеризации" и раскалывания общества, полезная для правящей верхушки внутри страны, оказалась "токсичной" на международной арене.

Институт нацпамяти рассорил Киев с Варшавой, Венгрия начала блокаду европейских инициатив Украины из-за языковых новаций образовательного закона, есть вопросы в отношениях с Румынией… Об отношениях с Россией, объявленной "страной-агрессором", и говорить не приходится.

Украина, по выражению эксперта-международника Олега Волошина, оказалась "в кольце врагов".

Невъездной Вятрович

Особенно сильно обострились отношения с Польшей, еще недавно считавшейся "адвокатом" Украины в Европе. Теперь все по-дргому. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в государственных органах.

Это несогласие с политикой нынешней украинской власти в сфере исторической памяти. По словам Дуды, "историческая политика тоже важна", она влияет на формирование институтов и на отношения между людьми – и эти отношения "не могут опираться на ложь, клевету, замалчивание, отрицание истории, особенно трагической истории".

МИД Польши составляет перечень украинских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию страны. Имена не называются (о запрете будут узнавать на границе), но польские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в черный список будто бы попал и глава печально известного Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

Вятрович, в свою очередь, отметил, что "сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны".

Обстановка накаляется. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киев столкнется с серьезными проблемами в отношениях с европейскими партнерами. И речь не только о Варшаве.

"Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины", — отметил министр в интервью изданию Nasz Dziennik.

Он подчеркнул, что Польша "никогда не поставит знак равенства между УПА и польской Армией Крайовой".

"Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, которые ведут войну с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано", – сказал Ващиковский.

Снова "гибридная война"?

Заявления польского министра обеспокоили украинских политиков до такой степени, что заговорили даже о "первой фазе гибридной войны" Польши против Украины.

Как отметил экс-нардеп от "Свободы" Юрий Михальчишин, эта фаза – информационная.

"Но не забываем, что идет подготовка к другой фазе – раздачи карт поляка, польских паспортов, вербальная активность польских спецслужб, агентурное проникновение в органы украинской власти (прежде всего западных областей Украины) и создание агентурных позиций для новой фазе гибридной войны", — заявил политик.

По его мнению, "подобные заявления господина Ващиковского ведут к реституции", и речь может идти "о сотнях тысяч гектаров земель, сотни тысяч квадратных километров помещений, которые в то время были польскими, поскольку Польша оккупировала западную Украину с 1918 по 1939 год".

"Польша не скрывает свои неоднозначные намерения в отношении западной Украины. Сначала создать позиции влияния, затем сформировать территориальные претензии. Сегодня претензии касаются только польских костелов во Львове, а уже завтра это может касаться Львова в целом", — считает Михальчишин.

По его мнению, этот конфликт для Украины "более опасен, чем конфликт с Россией".

Рассекреченные документы и СМИ

Киеву трудно будет доказывать свою правоту в дискуссиях по вопросам исторической политики: оппоненты могут предъявить документы, Как те, что долгие годы хранились под грифом "секретно", так и те, что можно найти в газетных подшивках.

Не так давно ЦРУ обнародовало миллионы страниц рассекреченных документов, из которых можно узнать, в частности, о деятельности ОУН-УПА (например, о диверсиях на гражданских объектах). Есть сведения и о финансировании ОУН в период "холодной войны" — хотя в Вашингтоне эту организацию считали "террористической".

Архивы КГБ о преступлениях украинских националистов рассекретили в Белоруссии. Документы свидетельствуют о сотнях актах террора, карательных операций (в том числе – Хатынь), политических расправ, убийств мирных жителей с января 1943 по июль 1951 г.г.

В Украинском институте нацпамяти выдвигают свои версии исторических событий: дескать, УПА воевала и с Советами, и с гитлеровцами, в общем – внесла вклад в победу над нацизмом.

Но документы говорят о другом. Так, политолог и историк Владимир Корнилов обнародовал в своем блоге множество документальных свидетельств сотрудничества украинских националистов с немецкими нацистами – и это просто снимки страниц ОУНовских газет военного времени, в которых славили Гитлера и желали "рыцарям немецкой земли" победы над "ордами Сталина"…

Хотя на Украине очень многие не воспринимают идеологию тотальной "бандеризации", никакой дискуссии по историческим вопросам внутри страны при нынешней власти не будет. Политикам выгоден раскол в обществе, к тому же, по выражению политолога Андрея Золотарева, вопросами идеологии "занимаются националисты без тормозов, которые очень плохо отдают себе отчет в последствиях своих действий и высказываний". Сможет ли внешнее давление заставить Киев внести в свою политику идеологические поправки? Вряд ли – слишком далеко все зашло… Но эта власть – не вечная.