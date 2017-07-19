В Еврокомиссии дали определение "гибридным угрозам"

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Европейской Комиссии дали дефиницию "гибридным угрозам", которая охватывает традиционные и нетрадиционные методы. Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной вопросу гибридных угроз сообщил вице-президент ЕК Юрки Катайнен.

"Что мы имеем в виду, когда говорим "гибридная угроза". Нет четкой дефиниции гибридной угрозы из-за ее природы. Концепция ставит целью охватить традиционные и нетрадиционные методы. Это может включать дипломатические, военные, экономические или технологические методы, которые могут быть использованы скоординировано государством или негосударственными игроками для достижения конкретных целей", — пояснил он, передает УНИАН.

При этом вице-президент подчеркнул, что гибридная угроза остается "ниже порога формально провозглашенной войны".

"Обычно, усилия направлены на то, чтобы использовать уязвимость цели и создать неопределенность, чтобы препятствовать процессу принятия решений. Кибер-атака или массивная дезинформационная кампания с использованием социальных медиа (направленные на то), чтобы контролировать, радикализировать или рекрутировать косвенных игроков", — детализировал Катайнен.

Он также добавил, что во время гибридных угроз может быть отрезано электричество и прервано снабжение водой.

"Для противостояния этому ключевым является сотрудничество, потому что нет никакой власти на европейском уровне или национальном, которая полностью справится со всеми потенциальными угрозами. Поэтому необходимо сотрудничество", — подчеркнул вице-президент ЕК.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности в обороны Александр Турчинов заявил, что масштабная кибератака на сайты украинских учреждений является "составной гибридной войны РФ против Украины".