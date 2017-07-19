наверх
19.07.201717:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Еврокомиссии дали определение "гибридным угрозам"

    (обновлено: )42
    Как заявил вице-президент ЕК Юрки Катайнен, нет никакой власти на европейском уровне или национальном, которая полностью справится со всеми потенциальными угрозами.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Европейской Комиссии дали дефиницию "гибридным угрозам", которая охватывает традиционные и нетрадиционные методы. Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной вопросу гибридных угроз сообщил вице-президент ЕК Юрки Катайнен.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    DW: реинтеграция Донбасса - это гибридный мир

    "Что мы имеем в виду, когда говорим "гибридная угроза". Нет четкой дефиниции гибридной угрозы из-за ее природы. Концепция ставит целью охватить традиционные и нетрадиционные методы. Это может включать дипломатические, военные, экономические или технологические методы, которые могут быть использованы скоординировано государством или негосударственными игроками для достижения конкретных целей", — пояснил он, передает УНИАН.

    При этом вице-президент подчеркнул, что гибридная угроза остается "ниже порога формально провозглашенной войны".

    "Обычно, усилия направлены на то, чтобы использовать уязвимость цели и создать неопределенность, чтобы препятствовать процессу принятия решений. Кибер-атака или массивная дезинформационная кампания с использованием социальных медиа (направленные на то), чтобы контролировать, радикализировать или рекрутировать косвенных игроков", — детализировал Катайнен.

    Он также добавил, что во время гибридных угроз может быть отрезано электричество и прервано снабжение водой.

    "Для противостояния этому ключевым является сотрудничество, потому что нет никакой власти на европейском уровне или национальном, которая полностью справится со всеми потенциальными угрозами. Поэтому необходимо сотрудничество", — подчеркнул вице-президент ЕК.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности в обороны Александр Турчинов заявил, что масштабная кибератака на сайты украинских учреждений является "составной гибридной войны РФ против Украины".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги. Инфографика
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Полиция Украины. Архивное фото
    Рост криминала в Украине