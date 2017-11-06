Зэкам запретили порно и соцсети, всем остальным гражданам не легче

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Отбывая наказание в колонии, да еще и не на подконтрольной Украине территории в Луганcкой области, 40-летний житель Полтавской области стал миллионером. Благодаря схемам: "Ваш родственник в полиции", "Ваша карта заблокирована" зэк заработал около 4 миллионов гривен. И этот факт даже не удивляет, поражает другое, что в это время чиновников Минюст, которые собирается запустить в колонии интернет, волнует, сверх важный вопрос, как сделать так, чтобы заключенные не общались в соцсетях и не смотрели порнушку.

Миллионер из колонии

Только недавно полиции удалось задержать организатора масштабной телефонной аферы, который сколотил миллионное состояние, не выходя из колонии. 40-летний полтовчанин отбывал наказание в исправительной колонии на оккупированной территории в Луганской области, где стал "смотрящим". Но, пребывание в колонии не помешало ему сколотить бригаду аферистов из своих знакомых в это время "отдыхающих" в одном из полтавского СИЗО и пару тройку надежных людей на воле. Они даже не придумывали ничего нового, а действовали по старой, накатанной схеме: "Ваш сын (внук) попал в полиции, нудны деньги на закрытие дела" или же от лица "Приват" и "Ощад" банков высылали СМС о проблемах со счетом и подлавливали наивных граждан, которые назовут им данные своих банковских карточек.

Так как полиция выяснила, что звонки потерпевших поступают из колонии в Луганской области, а так же из одного из СИЗО в Полтаве, наведаться смогли в последнее. В камерах заключенных полицейские изъяли более 20 мобильных телефонов, Wi-Fi-роутер, флеш-карты, наркотические вещества, алкоголь, заточки, деньги и черновые записи.

В мае 2017 года трем участникам этой преступной группы сообщили о подозрении в совершении 78 эпизодов. Общая сумма нанесенного ущерба гражданам достигает более 1,3 млн гривен, а по оперативной информации, она может достигать 4 млн. Выручку сидельца распределяли между собой, а также использовали для обеспечения комфортных условий отбывания наказания в местах лишения свободы.

А чтобы задержать организатора пришлось подождать его освобождения и приезда на подконтрольную часть Украины. Его задержали после пересечения линии разграничения через пункт пропуска "Станица Луганская".

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн.

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Но при этом, звонки с выкупом или же с проблемами банковских карточек не прекратились. Они продолжают собирать деньги с наивных граждан.

Все на благо зэкам

Стоит подчеркнуть, что аферу зэки провернули с помощью мобильного телефона.

"В колонии 3G прекрасно работает, а у каждого (!) осужденного имеется мобильник, а то и планшет. Они не только звонят, но и проводят видеоконференции. В некоторых колониях уже давно коронуют "по телефону". Сегодня у зэков прямая связь с волей. В то же время сотрудникам колоний строго настрого запрещено на службе пользоваться мобильным телефоном", — отмечает сотрудник колонии.

А, с 2014 года в колониях уже появился и Интернет. Ног только на днях Минюст утвердил "порядок организации предоставления осужденным доступа к глобальной сети Интернет".

Осужденные могут создать свою электронную почту и пользоваться ею под контролем администрации учреждения. Администрация может знакомиться с содержанием входящих и исходящих сообщений, зэки должны сообщить свой логин и пароль. Но смотреть будут только личную почту, переписка между осужденными и уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Европейским судом по правам человека, судами, прокурором, защитником в уголовном производстве, просмотру не подлежит.

Зэкам запрещается: вносить любую информацию, в том числе направлять письма, комментарии, знаки и т.д.; посещать сайты социальных сетей, сайты, пропагандирующие жестокость, насилие, эротического или порнографического содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое состояние осужденного, а также посещать сайты, которые не входят в разрешенный перечень.

Но при этом они могут в неограниченном количестве просматривать официальные сайты органов государственной власти, сайты зарегистрированных СМИ, международных организаций, образовательные, культурные, спортивные, творческие, справочные и юридические сайты, а также сайты политических, общественных и религиозных организаций.

Запрет Минюста выглядит странно, учитывая то, что для захода на порносайт или соцсеть зэку не обязательно идти в интернет-класс, это может спокойно сделать со своего телефона.

"Генераторы этих утопических идей — министр юстиции и его заместители. Я уже давно не пытаюсь в них логику, ее там нет. Но инициатор этих идей — Леонид Емец, который с 2014 года постоянно лоббирует одни и те же изменения в законодательстве, которые максимально раскрепощают организованную преступность — от "закона Савченко" и амнистии 2014 года заканчивая этим идеями — интернетом в колониях и мобильной связи, отмена обязательства работать в местах лишения свободы и так далее. Во всех поданных им законопроектах прослеживается лоббирование интересов оргпреступности. Поэтому не удивительно, что сегодня в колониях контингент занимается тем, что добывает себе на жизнь разводами. 90% телефонного и интернет мошенничества имеют прописку в СИЗО и колониях. Более того, они уже вовсю используются интернет банкингом, электронными кошельками. Уже "общак" переведен в электронную форму. Взятки высшему руководству они дают в биткоинах", — рассказывает экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Свободный доступ к Интернету это помощь оргпреступности, чтобы осуществлять расчеты не в наличной форме, а в безналичной. А запрет порносайтов или соцсетей, это просто насмешка, потому, что зэки ни у кого разрешения уже не спрашивают, что им посещать, когда и где.